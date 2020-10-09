Рыжего из «Иванушек» приняли за внука Пугачевой в православном храме

Москва, 9 октября. Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов попал в неловкую, но забавную ситуацию: в одном из православных храмов его приняли за внука Аллы Пугачевой, передают «Дни.ру».

Видео курьезного инцидента певец опубликовал на своей странице в Instagram. На записи видно, как к нему подходит прихожанка.

«Это правда? Вы с Москвы? Вы Орбакайте сын?» — спрашивает она музыканта.

В ответ Григорьев-Апполонов сначала пошутил, что он и вправду внук Пугачевой, но сразу же оговорился, что на самом деле он «Андрей из группы «Иванушки».

Поклонники «иванушки» пришли в восторг от видео, отметив, что бабушка была очень милой.

«Бабуля такая мимишная и Андрей просто Иванушки», — пишет в комментариях пользователь под ником talgatovnam2.

«Внук Пугачевой, дай бог здоровья этой бабуле! Правда приятно смотреть, и ты береги себя», — добавила katyapetushkova1997.