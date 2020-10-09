Яценюк призвал украинцев воевать с Россией и COVID-19 «на два фронта»

Киев, 9 октября. Бывший премьер Украины Арсений Яценюк призвал украинцев сражаться на два фронта, видеообращение он опубликовал в Facebook.

По словам политика, сегодня Украина должна сражаться за свою «независимость» и против пандемии коронавируса, действующее правительство страны при этом, считает он, проигрывает по всем фронтам.

«У Украины сегодня два фронта: первый — борьба за независимость против агрессии России, второй — за наши жизни против агрессивного коронавируса. Действия украинской власти не выдерживают никакой критики», — заявил Яценюк.

Он призвал Киев бросить все ресурсы на борьбу с пандемией, вместо того чтобы использовать средства из «коронавирусного» фонда на строительство и ремонт дорог. Подписчики прохладно отнеслись к заявлениям экс-главы украинского кабмина.

«Языком молоть — не строить», — написала Polina Zelenyak.

«Арсений, а почему вы этого не делали, когда были у власти. Где медицина? Где учителя — госслужащие? Говорить можно, а дела делать?» — спросила Алла Долженко.

«Тьфу на тебя. Пограбил казну, а теперь жизни учишь», — добавил Андрей Иванов.

Ранее в беседе с RT политолог Иван Мезюхо предрек, что Украина «заплатит сполна» за финансовые вливания, полученные от Евросоюза.