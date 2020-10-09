Варум выложила видео с Агутиным после слухов о его измене

Москва, 9 октября. Певица Анжелика Варум выложила в Instagram видео со своим мужем, музыкантом Леонидом Агутиным после слухов о его измене.

На днях в рамках Московского кинофестиваля публике представили фильм «Cosmo Life», повествующий о работе Агутина с разными известными музыкантами. После премьеры Варум опубликовала видео, на котором они с супругом выходят из автомобиля и отправляются на показ кинокартины. Певица призналась, что фильм растрогал ее до слез.

«С того момента, как это кино затевалось авторами и до премьеры прошло 10 лет. Помимо удовольствия, которое я в очередной раз получила от музыки, у меня появилась возможность отмотать жизнь назад и посмотреть, какими были мой муж и мои друзья в прошлом десятилетии. Это было трогательно до слез», — написала она.

Отметим, Варум и Агутин вместе уже больше 20 лет, их по праву считают одной из немногих «звездных» пар, демонстрирующих завидное постоянство в личной жизни. В комментариях подписчики назвали их «солнечными» и «гармоничными».

«Очень красивая, талантливая, гармоничная пара! Я вас обожаю!» — написала irochka_1003.

«Солнечные вы ребята! Люблю вас», — добавил a.rozhkoff.

«Удачи в прокате кино, вы потрясающая пара, очень вас люблю», — пожелала vergrina.

Ранее стало известно, что интернет-пользователи заподозрили Агутина в неверности после появившихся в Сети снимков с вечеринки в Сочи.