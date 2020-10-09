Звезда сериала «Кухня» рассказал о своей тяжкой борьбе с коронавирусом

Москва, 9 октября. Исполнитель роли повара Феди из сериала «Кухня» Михаил Тарабукин сообщил в Instagram, что заболел коронавирусом, причем в тяжелой форме.

«Хотите экстремальный рецептик, как скинуть несколько килограмм, помолодеть и начисто отбить охоту к алкоголю и кофе с утра? Надо всего лишь пару недель проваляться с тяжеленной формой COVID-19», — не без юмора пишет Тарабукин в соцсети.

Врачи диагностировали у актера двустороннюю вирусную пневмонию, температура поднималась до 39,5 градусов, полностью пропало обоняние.

«Всем легкой формы, друзья. Бегать от этого бесполезно, прятаться от этого бесполезно, все бесполезно, это с нами очень надолго», — добавил артист, пожелав всем здоровья.

В комментариях поклонники оставляют сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления.

«О боже! Милый, с выздоровлением! Выглядишь прекрасно», — пишет коллега Тарабукина Светлана Колпакова.

«Не болей, сосед! А то кто нас будет смешить) Юмор спасет мир», — добавила aleksa_felkhle.

Пользователь anna7084 поинтересовалась у актера, как он себя чувствует сейчас.

«Живым», — коротко ответил Тарабукин.

В четверг, по данным ВОЗ, число новых случаев COVID-19 в мире за сутки превысило 338 тысяч, передавал RT. За все время пандемии коронавируса это рекордный показатель.