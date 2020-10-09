Новый КоАП предусматривает «обнуление» нарушений правил дорожного движения

Москва, 9 октября. Текущая редакция нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность «обнуления» нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин в беседе с РИА Новости.

Рабочая группа по подготовке проекта кодекса установила, что если лицо, привлеченное к ответственности за выявленные нарушения с помощью средств фото- и видеофиксации уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию.

«То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», — говорит Вяткин.

Изначально ожидалось, что новый КоАП вступит в силу 1 января 2021 года. Однако сроки подготовки новой редакции кодекса пришлось сдвинуть из-за большого числа предложений и замечаний.

Ранее Дмитрий Вяткин сообщал, что из текущей редакции КоАП были убраны штрафы за отказ от вакцинации. Предыдущая версия проекта кодекса предусматривала для граждан из группы риска штраф за отказ от предписанных медосмотров и прививок до 7 тыс. рублей.

Также отмечалось, что Министерство юстиции РФ отказалось от идеи повышения штрафов за административные нарушения в новом кодексе. Предполагается только повышение минимального штрафа со 100 до 500 рублей.