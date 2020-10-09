Главный приз ММКФ получил фильм «Блокадный дневник»

Москва, 9 октября. Драматический фильм «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля — «Золотого Святого Георгия», передает ТАСС.

Сюжет фильма строится вокруг событий, происходящих в первую блокадную зиму. Похоронившая супруга молодая женщина идет пешком через весь город к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз и попросить прощения.

В основу сценария легли произведения Ольги Берггольц, Даниила Гранина, воспоминания блокадников.

Спецприз жюри ММКФ достался турецкому фильму «В тени» режиссера Эрдема Тепергеза. Приз за лучшую женскую роль досталась Меган Первис, сыгравшей в британском фильме «Хильда» Риши Пэлэма. Лучшим актером признали израильтянина Гуру Бентвичу за фильм «Как сыр в масле».

Приз за режиссуру присудили британскому режиссеру Риши Пэлэму.