День 12-й: интенсивность боев в Карабахе снизилась, дело идет к переговорам

На 12-й день ВС Азербайджана и Армия обороны Карабаха активных действий не вели, сосредоточившись на взаимном огневом поражении. В результате одного из ударов по Шуше получили ранения два российских журналиста, что может перечеркнуть наметившийся крен в сторону мирного урегулирования.
Оперативная обстановка
В ночь на сегодня, после не очень успешных боев ВС Азербайджана, стороны ожидаемо перешли к взаимным обстрелам, целью которых было не дать осуществить перегруппировку и подтянуть резервы. Кстати успех вчера способствовал Армии обороны Нагорного Карабаха не только на северном направлении, но и на южном, где в результате контратаки подразделения 2 АК ВС Азербайджана были отброшены в район Джракана (Джебраил).
В течение ночи и дня артиллерия Армии обороны Нагорного Карабаха вела обстрел по объектам 1 АК ВС Азербайджана в Геранбоском, Тертерском и Агдамском районах, по 2 АК — в Джебраильском и Физулинском районах. С утра, по сообщению азербайджанской стороны, ВС Армении применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по Барде, где в том числе располагается штаб 1 АК ВС Азербайджана.
ВС Армении подвергли обстрелу ресторан и жилые дома в городе Барда в Азербайджане: ранены 6 мирных жителей#Азербайджан #Армения #Kарабах pic.twitter.com/QzFNENmCiu— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) October 8, 2020
ВС Азербайджана весьма ожидаемо сосредоточились на поражении объектов в районе Степанакерта и Шуши, через которые проходит основной логистический маршрут из Армении, а также расположено довольно много объектов Армии обороны и гражданской инфраструктуры, отвечающих за управление подразделениями, электропитание и телекоммуникацию в центре Нагорного Карабаха.
Разрушенные здания и сигналы тревоги - это Степанакерт. Его жители укрываются от обстрелов в церкви, подвалах жилых домов, сотни бежали в соседнюю армянскую деревню. Ереван сообщает о новых жертвах вчерашних обстрелов. Баку принципиально не разглашает информацию о погибших pic.twitter.com/V8YPPDKnTV— DW на русском (@dw_russian) October 8, 2020
Каких-либо крупных наступательных действий стороны не предпринимали, ограничившись ведением боев локального характера в районах Мадагиза на севере и Джракана на юге.
На этом фоне появляются сообщения о прибытии на южное направление танков Т-90С, что является триггером ввода уже в ближайшее время азербайджанской стороной резерва — 4 бакинского корпуса.
Военный Осведомитель— Кирсанов Андрей (@AKVANAFFT) October 8, 2020
Т-90С армии Азербайджана в районе Джебраиля. На танках установлены минные тралы ножевого типа. pic.twitter.com/MqP0dfhIMt
Международная обстановка
Сегодня в Женеве в закрытом формате была проведена встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) и представителей Азербайджана по разрешению нагорнокарабахского конфликта. Встреча скорее являлась подготовкой к итоговой, запланированной на 12 октября в Москве.
Примечательно, что в отличие от учений ОДКБ, завтра в Ереване все-таки состоится заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза (организация общего торгово-экономического пространства, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизстан). От Российской Федерации в нем планирует принять участие премьер-министр Михаил Мишустин.
Москва сообщает о готовности Казахстана принять очное участие в мероприятии ЕАЭС в Ереване https://t.co/EPz2WER8K9— Ринат ХАФИЗ (@rmx077) October 8, 2020
Также сегодня президент РФ Владимир Путин обратился к Баку и Еревану с призывом прекратить боевые действия и пригласил глав МИД данных стран для урегулирования ситуации.
Путин: "Мы очень переживаем.. И Азербайджан, и Армения и Н.Карабах это территории где проживают не чужие нам люди! ..И мы призываем к прекращению огня! " https://t.co/ans0QICEim pic.twitter.com/xjAjYd8YdF— Denis Kolt (@denis_kolt) October 8, 2020
Неожиданное увольнение и шаг навстречу?
Довольно примечательным стало увольнение сегодня премьер-министром Николом Пашиняном главы Службы Национальной безопасности Аргишти Кярамяна, который ассоциировался с «Фондом Сороса» и активно проводил политику, направленную на снижение дружеских отношений между Россией и Арменией. Назначен Кярамян был относительно недавно — 8 июня 2020 года, на волне пандемии коронавируса.
Глава СНБ Армении ???????? 29-летний Аргишти Кярамян, освобожденный от должности, был назначен всего четыре месяца назад и всё это время потратил на выявление сети российских шпионов и увольнение из Службы нацбезопасности Армении сотрудников, проходивших обучение на России ???????? https://t.co/9zHRGtvd87— ???????????????? Andreas Lipschitz ???????????????????????? (@lipschz) October 8, 2020
Напомним, что в этот же день была сменена практически вся верхушка силовиков — начальник ГШ и начальник полиции. Следом, через чуть более месяца, 12 июля, случилось обострение на армяно-азербайджанской границе (подробнее в статье — «Столкновения на границе Армении и Азербайджана: станет ли обострение началом новой войны»), по сути инициированное армянскими военными. Тогда конфликт удалось потушить, но не решить, что соответственно и привело к текущему взрыву.
Емко и полно по вопросу ухода директора СНБ изданию Sputnik Армения выразился бывший глава этой спецслужбы Артур Ванецян:
«С самого начала говорил, что назначение Кярамяна на должность главы СНБ — угроза для национальной безопасности».
Новый виток напряженности
На фоне явно наметившегося сегодня крена в сторону политического урегулирования, произошел ряд событий в лучшем случае затрудняющих диалог, а в худшем — ведущих к его расширению.
В первой половине дня в результате, скорее авиаудара, по Собору Христа Всеспасителя в Шуше ранения получили двое российских журналистов — Юрий Котенок и Арзанов Левон.
❗️#Шуша | #Арцах (Нагорный Карабах) ★ 08.10.20 ВВС Азербайджана нанесли удар по Собору Христа Всеспасителя в Шуше. Семён Пегов снял последствия (ВИДЕО) ⇢ https://t.co/I9GIVQ2o5y@militarymaps:— MilitaryMaps (@MilitaryMaps) October 8, 2020
???? https://t.co/KTdtB8KE2C
???? https://t.co/57Th0LQ04t pic.twitter.com/FRZq4bEzjE
На месте оперативно найдены остатки боеприпаса с натовской маркировкой, а журналисты эвакуированы и им оказывается вся необходимая помощь.
Часть боеприпаса, осколками которого ранило российских журналистов, снимавших репортаж в соборе г. Шуша pic.twitter.com/wXP3r4MNR4— PoliteMaps (@PoliteMaps) October 8, 2020
Что непонятно — сразу же было объявлено о спланированной провокации именно против российских журналистов и явной причастности турок (часть Су-25 ВС Азербайджана модернизировалась Израилем и также способно нести боеприпасы НАТО), была проведена практически прямая трансляция из операционной. Освещение событий было схоже, с подачей информации при ранении французских журналистов. Кстати, говоря о роли Франции, не далее как сегодня вечером Пашинян в очередной раз призвал Эмманюэля Макрона признать независимость Карабаха.
Пашинян заявил, что ожидает признания независимости Нагорного Карабаха со стороны Франции.— Газета.Ru (@GazetaRu) October 8, 2020
Он также выразил надежду на то, что французский лидер Эммануэль Макрон поддержит эту позицию.https://t.co/PaRIv2CN4f pic.twitter.com/VpVUV9Unyb
Сам же удар по собору вполне логично мобилизовал армянское общество и не только в Армении, но и за ее пределами, создавая предпосылки к ответным действиям, а также увеличив поток добровольцев в зону конфликта. На этом фоне армянское правительство ужесточило режим военного положения, запретив агитацию против обороноспособности Армении и Карабаха — шаг явно не в сторону примирения.
Далее в азербайджанском сегменте появились сообщения, что Арменией на территорию Нагорного Карабаха отправлены регулярные части с границ Азербайджана и Турции. В этот момент армянской стороной было заявлено об уничтожении сразу семи беспилотников ВС Азербайджана в районе Вардениса — территория Армении. Учитывая, что через этот город идет основная дорога на северное направление Нагорного Карабаха, сообщение, скорее правда, за исключением такого большого количества и района уничтожения, который, по всей видимости, находился над Карабахом.
Вечером над Варденисом ПВО Армении сбило несколько БПЛА Азербайджана. Варденис - это территория Армения, если что— TIGRAN THE GREAT | ARMENIA (@tigran_armenia) October 8, 2020
Вот и получается, что какая-то сторона, стоящая по обе стороны баррикад, довольно сильно не заинтересована в перемирии, а, значит, в ближайшее время следует ожидать новых событий, с целью перевода ситуации в плоскость региональной войны. И в этом плане наиболее удобен завтрашний день, когда в Ереване соберутся практически все главы правительств инициированного в 2014 году Россией Евразийского экономического союза, а в Москву для обсуждения возможности перемирия приглашены главы МИД сторон конфликта.
Учитывая вечерний призыв Пашиняна к Макрону одним из вариантов, действительно, может быть как раз-таки признание независимости Карабаха с включением его в состав Армении на правах автономии или заключение с ним военного союза.
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