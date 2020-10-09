День 12-й: интенсивность боев в Карабахе снизилась, дело идет к переговорам

На 12-й день ВС Азербайджана и Армия обороны Карабаха активных действий не вели, сосредоточившись на взаимном огневом поражении. В результате одного из ударов по Шуше получили ранения два российских журналиста, что может перечеркнуть наметившийся крен в сторону мирного урегулирования.

Оперативная обстановка

В ночь на сегодня, после не очень успешных боев ВС Азербайджана, стороны ожидаемо перешли к взаимным обстрелам, целью которых было не дать осуществить перегруппировку и подтянуть резервы. Кстати успех вчера способствовал Армии обороны Нагорного Карабаха не только на северном направлении, но и на южном, где в результате контратаки подразделения 2 АК ВС Азербайджана были отброшены в район Джракана (Джебраил).

В течение ночи и дня артиллерия Армии обороны Нагорного Карабаха вела обстрел по объектам 1 АК ВС Азербайджана в Геранбоском, Тертерском и Агдамском районах, по 2 АК — в Джебраильском и Физулинском районах. С утра, по сообщению азербайджанской стороны, ВС Армении применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по Барде, где в том числе располагается штаб 1 АК ВС Азербайджана.

ВС Армении подвергли обстрелу ресторан и жилые дома в городе Барда в Азербайджане: ранены 6 мирных жителей#Азербайджан #Армения #Kарабах pic.twitter.com/QzFNENmCiu — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) October 8, 2020

ВС Азербайджана весьма ожидаемо сосредоточились на поражении объектов в районе Степанакерта и Шуши, через которые проходит основной логистический маршрут из Армении, а также расположено довольно много объектов Армии обороны и гражданской инфраструктуры, отвечающих за управление подразделениями, электропитание и телекоммуникацию в центре Нагорного Карабаха.

Разрушенные здания и сигналы тревоги - это Степанакерт. Его жители укрываются от обстрелов в церкви, подвалах жилых домов, сотни бежали в соседнюю армянскую деревню. Ереван сообщает о новых жертвах вчерашних обстрелов. Баку принципиально не разглашает информацию о погибших pic.twitter.com/V8YPPDKnTV — DW на русском (@dw_russian) October 8, 2020

Каких-либо крупных наступательных действий стороны не предпринимали, ограничившись ведением боев локального характера в районах Мадагиза на севере и Джракана на юге.

На этом фоне появляются сообщения о прибытии на южное направление танков Т-90С, что является триггером ввода уже в ближайшее время азербайджанской стороной резерва — 4 бакинского корпуса.

Военный Осведомитель



Т-90С армии Азербайджана в районе Джебраиля. На танках установлены минные тралы ножевого типа. pic.twitter.com/MqP0dfhIMt — Кирсанов Андрей (@AKVANAFFT) October 8, 2020

Международная обстановка

Сегодня в Женеве в закрытом формате была проведена встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) и представителей Азербайджана по разрешению нагорнокарабахского конфликта. Встреча скорее являлась подготовкой к итоговой, запланированной на 12 октября в Москве.

Примечательно, что в отличие от учений ОДКБ, завтра в Ереване все-таки состоится заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза (организация общего торгово-экономического пространства, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизстан). От Российской Федерации в нем планирует принять участие премьер-министр Михаил Мишустин.

Москва сообщает о готовности Казахстана принять очное участие в мероприятии ЕАЭС в Ереване https://t.co/EPz2WER8K9 — Ринат ХАФИЗ (@rmx077) October 8, 2020

Также сегодня президент РФ Владимир Путин обратился к Баку и Еревану с призывом прекратить боевые действия и пригласил глав МИД данных стран для урегулирования ситуации.

Путин: "Мы очень переживаем.. И Азербайджан, и Армения и Н.Карабах это территории где проживают не чужие нам люди! ..И мы призываем к прекращению огня! " https://t.co/ans0QICEim pic.twitter.com/xjAjYd8YdF — Denis Kolt (@denis_kolt) October 8, 2020

Неожиданное увольнение и шаг навстречу?

Довольно примечательным стало увольнение сегодня премьер-министром Николом Пашиняном главы Службы Национальной безопасности Аргишти Кярамяна, который ассоциировался с «Фондом Сороса» и активно проводил политику, направленную на снижение дружеских отношений между Россией и Арменией. Назначен Кярамян был относительно недавно — 8 июня 2020 года, на волне пандемии коронавируса.

Глава СНБ Армении ???????? 29-летний Аргишти Кярамян, освобожденный от должности, был назначен всего четыре месяца назад и всё это время потратил на выявление сети российских шпионов и увольнение из Службы нацбезопасности Армении сотрудников, проходивших обучение на России ???????? https://t.co/9zHRGtvd87 — ???????????????? Andreas Lipschitz ???????????????????????? (@lipschz) October 8, 2020

Напомним, что в этот же день была сменена практически вся верхушка силовиков — начальник ГШ и начальник полиции. Следом, через чуть более месяца, 12 июля, случилось обострение на армяно-азербайджанской границе (подробнее в статье — «Столкновения на границе Армении и Азербайджана: станет ли обострение началом новой войны»), по сути инициированное армянскими военными. Тогда конфликт удалось потушить, но не решить, что соответственно и привело к текущему взрыву.

Емко и полно по вопросу ухода директора СНБ изданию Sputnik Армения выразился бывший глава этой спецслужбы Артур Ванецян:

«С самого начала говорил, что назначение Кярамяна на должность главы СНБ — угроза для национальной безопасности».

Новый виток напряженности

На фоне явно наметившегося сегодня крена в сторону политического урегулирования, произошел ряд событий в лучшем случае затрудняющих диалог, а в худшем — ведущих к его расширению.

В первой половине дня в результате, скорее авиаудара, по Собору Христа Всеспасителя в Шуше ранения получили двое российских журналистов — Юрий Котенок и Арзанов Левон.

На месте оперативно найдены остатки боеприпаса с натовской маркировкой, а журналисты эвакуированы и им оказывается вся необходимая помощь.

Часть боеприпаса, осколками которого ранило российских журналистов, снимавших репортаж в соборе г. Шуша pic.twitter.com/wXP3r4MNR4 — PoliteMaps (@PoliteMaps) October 8, 2020

Что непонятно — сразу же было объявлено о спланированной провокации именно против российских журналистов и явной причастности турок (часть Су-25 ВС Азербайджана модернизировалась Израилем и также способно нести боеприпасы НАТО), была проведена практически прямая трансляция из операционной. Освещение событий было схоже, с подачей информации при ранении французских журналистов. Кстати, говоря о роли Франции, не далее как сегодня вечером Пашинян в очередной раз призвал Эмманюэля Макрона признать независимость Карабаха.

Пашинян заявил, что ожидает признания независимости Нагорного Карабаха со стороны Франции.



Он также выразил надежду на то, что французский лидер Эммануэль Макрон поддержит эту позицию.https://t.co/PaRIv2CN4f pic.twitter.com/VpVUV9Unyb — Газета.Ru (@GazetaRu) October 8, 2020

Сам же удар по собору вполне логично мобилизовал армянское общество и не только в Армении, но и за ее пределами, создавая предпосылки к ответным действиям, а также увеличив поток добровольцев в зону конфликта. На этом фоне армянское правительство ужесточило режим военного положения, запретив агитацию против обороноспособности Армении и Карабаха — шаг явно не в сторону примирения.

Далее в азербайджанском сегменте появились сообщения, что Арменией на территорию Нагорного Карабаха отправлены регулярные части с границ Азербайджана и Турции. В этот момент армянской стороной было заявлено об уничтожении сразу семи беспилотников ВС Азербайджана в районе Вардениса — территория Армении. Учитывая, что через этот город идет основная дорога на северное направление Нагорного Карабаха, сообщение, скорее правда, за исключением такого большого количества и района уничтожения, который, по всей видимости, находился над Карабахом.

Вечером над Варденисом ПВО Армении сбило несколько БПЛА Азербайджана. Варденис - это территория Армения, если что — TIGRAN THE GREAT | ARMENIA (@tigran_armenia) October 8, 2020

Вот и получается, что какая-то сторона, стоящая по обе стороны баррикад, довольно сильно не заинтересована в перемирии, а, значит, в ближайшее время следует ожидать новых событий, с целью перевода ситуации в плоскость региональной войны. И в этом плане наиболее удобен завтрашний день, когда в Ереване соберутся практически все главы правительств инициированного в 2014 году Россией Евразийского экономического союза, а в Москву для обсуждения возможности перемирия приглашены главы МИД сторон конфликта.

Учитывая вечерний призыв Пашиняна к Макрону одним из вариантов, действительно, может быть как раз-таки признание независимости Карабаха с включением его в состав Армении на правах автономии или заключение с ним военного союза.

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