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Нагорный Карабах

День 12-й: интенсивность боев в Карабахе снизилась, дело идет к переговорам

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День 12-й: интенсивность боев в Карабахе снизилась, дело идет к переговорам

На 12-й день ВС Азербайджана и Армия обороны Карабаха активных действий не вели, сосредоточившись на взаимном огневом поражении. В результате одного из ударов по Шуше получили ранения два российских журналиста, что может перечеркнуть наметившийся крен в сторону мирного урегулирования.

Оперативная обстановка

В ночь на сегодня, после не очень успешных боев ВС Азербайджана, стороны ожидаемо перешли к взаимным обстрелам, целью которых было не дать осуществить перегруппировку и подтянуть резервы. Кстати успех вчера способствовал Армии обороны Нагорного Карабаха не только на северном направлении, но и на южном, где в результате контратаки подразделения 2 АК ВС Азербайджана были отброшены в район Джракана (Джебраил).

Карта боевых действий в Нагорном Карабахе за 8 октября

В течение ночи и дня артиллерия Армии обороны Нагорного Карабаха вела обстрел по объектам 1 АК ВС Азербайджана в Геранбоском, Тертерском и Агдамском районах, по 2 АК — в Джебраильском и Физулинском районах. С утра, по сообщению азербайджанской стороны, ВС Армении применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по Барде, где в том числе располагается штаб 1 АК ВС Азербайджана.

ВС Азербайджана весьма ожидаемо сосредоточились на поражении объектов в районе Степанакерта и Шуши, через которые проходит основной логистический маршрут из Армении, а также расположено довольно много объектов Армии обороны и гражданской инфраструктуры, отвечающих за управление подразделениями, электропитание и телекоммуникацию в центре Нагорного Карабаха. 

Каких-либо крупных наступательных действий стороны не предпринимали, ограничившись ведением боев локального характера в районах Мадагиза на севере и Джракана на юге.

На этом фоне появляются сообщения о прибытии на южное направление танков Т-90С, что является триггером ввода уже в ближайшее время азербайджанской стороной резерва — 4 бакинского корпуса.

Международная обстановка

Сегодня в Женеве в закрытом формате была проведена встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) и представителей Азербайджана по разрешению нагорнокарабахского конфликта. Встреча скорее являлась подготовкой к итоговой, запланированной на 12 октября в Москве.

Примечательно, что в отличие от учений ОДКБ, завтра в Ереване все-таки состоится заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза (организация общего торгово-экономического пространства, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизстан). От Российской Федерации в нем планирует принять участие премьер-министр Михаил Мишустин.

Также сегодня президент РФ Владимир Путин обратился к Баку и Еревану с призывом прекратить боевые действия и пригласил глав МИД данных стран для урегулирования ситуации.

Неожиданное увольнение и шаг навстречу?

Довольно примечательным стало увольнение сегодня премьер-министром Николом Пашиняном главы Службы Национальной безопасности Аргишти Кярамяна, который ассоциировался с «Фондом Сороса» и активно проводил политику, направленную на снижение дружеских отношений между Россией и Арменией. Назначен Кярамян был относительно недавно — 8 июня 2020 года, на волне пандемии коронавируса.

Напомним, что в этот же день была сменена практически вся верхушка силовиков — начальник ГШ и начальник полиции. Следом, через чуть более месяца, 12 июля, случилось обострение на армяно-азербайджанской границе (подробнее в статье — «Столкновения на границе Армении и Азербайджана: станет ли обострение началом новой войны»), по сути инициированное армянскими военными. Тогда конфликт удалось потушить, но не решить, что соответственно и привело к текущему взрыву.

Емко и полно по вопросу ухода директора СНБ изданию Sputnik Армения выразился бывший глава этой спецслужбы Артур Ванецян:

«С самого начала говорил, что назначение Кярамяна на должность главы СНБ — угроза для национальной безопасности».

Новый виток напряженности

На фоне явно наметившегося сегодня крена в сторону политического урегулирования, произошел ряд событий в лучшем случае затрудняющих диалог, а в худшем — ведущих к его расширению.

В первой половине дня в результате, скорее авиаудара, по Собору Христа Всеспасителя в Шуше ранения получили двое российских журналистов — Юрий Котенок и Арзанов Левон.

На месте оперативно найдены остатки боеприпаса с натовской маркировкой, а журналисты эвакуированы и им оказывается вся необходимая помощь.

Что непонятно — сразу же было объявлено о спланированной провокации именно против российских журналистов и явной причастности турок (часть Су-25 ВС Азербайджана модернизировалась Израилем и также способно нести боеприпасы НАТО), была проведена практически прямая трансляция из операционной. Освещение событий было схоже, с подачей информации при ранении французских журналистов. Кстати, говоря о роли Франции, не далее как сегодня вечером Пашинян в очередной раз призвал Эмманюэля Макрона признать независимость Карабаха.

Сам же удар по собору вполне логично мобилизовал армянское общество и не только в Армении, но и за ее пределами, создавая предпосылки к ответным действиям, а также увеличив поток добровольцев в зону конфликта. На этом фоне армянское правительство ужесточило режим военного положения, запретив агитацию против обороноспособности Армении и Карабаха — шаг явно не в сторону примирения.

Далее в азербайджанском сегменте появились сообщения, что Арменией на территорию Нагорного Карабаха отправлены регулярные части с границ Азербайджана и Турции. В этот момент армянской стороной было заявлено об уничтожении сразу семи беспилотников ВС Азербайджана в районе Вардениса — территория Армении. Учитывая, что через этот город идет основная дорога на северное направление Нагорного Карабаха, сообщение, скорее правда, за исключением такого большого количества и района уничтожения, который, по всей видимости, находился над Карабахом.

Вот и получается, что какая-то сторона, стоящая по обе стороны баррикад, довольно сильно не заинтересована в перемирии, а, значит, в ближайшее время следует ожидать новых событий, с целью перевода ситуации в плоскость региональной войны. И в этом плане наиболее удобен завтрашний день, когда в Ереване соберутся практически все главы правительств инициированного в 2014 году Россией Евразийского экономического союза, а в Москву для обсуждения возможности перемирия приглашены главы МИД сторон конфликта.

Учитывая вечерний призыв Пашиняна к Макрону одним из вариантов, действительно, может быть как раз-таки признание независимости Карабаха с включением его в состав Армении на правах автономии или заключение с ним военного союза.

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