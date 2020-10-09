Президент Киргизии озвучил условие своего ухода в отставку

Бишкек, 9 октября. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков озвучил условие своего ухода в отставку. По его словам, он покинет пост главы государства после утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти и возвращения страны на путь законности, пишет РИА Новости.

«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло», — отмечает Жээнбеков.

Он подчеркнул, что «никакая должность не стоит выше целостности страны, единства народа и спокойствия общества». По мнению президента, политическая ситуация в Киргизии достигла «критической точки». Жээнбеков призвал все политические силы к сохранению мира в государстве.

8 октября отмечалось, что Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и ведет переговоры с политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло. Ранее сообщалось, что парламент Киргизии запустил процедуру импичмента Жээнбекова.