В отношении главы «Нафтогаза» возбудили дело о госизмене

Киев, 9 октября. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена» в отношении главы «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева. Об этом сам бизнесмен заявил в эфире телеканала «Украина-24».

«Против меня открыто очередное уголовное дело, в этот раз за государственную измену», — сообщил Коболев.

Все обвинения он отрицает, добавив, что готов на них ответить.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила в четверг, что днем ранее прокуроры завершили следствие по делу о хищении 729,8 млн гривен (порядка 26,3 млн долларов) «Нафтогазом».

По данным следствия, в 2016-2017 годах директор предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольский ТЭЦ (Львовская область) заключил ряд соглашений о закупке в «Нафтогазе» природного газа для производства тепловой энергии населению. Последний поставлял газ по ценам существенно ниже рыночных. Таким образом доходность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60%.

«По версии следствия, в результате реализации этой преступной схемы ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК «Нафтогаз Украины», — говорится в сообщении САП.

Следователи также расследуют еще один эпизод хищения газа. Таким образом, общая сумма ущерба составляет более 2,1 млрд гривен.