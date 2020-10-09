Миро объяснила, как Тимати технично избавился от Решетовой

Москва, 9 октября. Скандальный блогер Лена Миро задалась вопросом, почему девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова так легко восприняла известие о расставании. По ее мнению, музыкант технично обманул подругу, чтобы избавить себя от лишних истерик и слез.

«Во всей этой истории с расставанием Тимати и Решетовой меня смущал один момент: Настю совершенно очевидно слили, но она подозрительно спокойна», — интересуется Миро.

По ее мнению, девушка, «которую выводят в трусах на мероприятиях и на которой не женятся», должна вести себя совершенно иначе: любыми способами стараться удержать рэпера рядом с собой.

«Бабы неопределенного рода деятельности, перекроившие свои лица у хирургов до неузнаваемости и выставляющие свои полуголые телеса напоказ в местах, куда большинство людей все-таки приходит одетыми, как правило, держатся за мужскую пипиську руками и ногами. До победного. До последнего», — констатировала блогер.

Однако Решетова ведет себя совершенно спокойно и даже желает счастья бывшему любовнику. По словам Миро, истинную причину удалось понять только после того, как стало ясно, что Тимати будет участвовать в новом выпуске шоу «Холостяк».

Ради проекта музыкант должен быть свободен от каких-либо отношений. По мнению Миро, он договорился с Решетовой, что они расстанутся не по-настоящему, только ради шоу.

«А она взяла и поверила, что Тиман расстается с ней понарошку, чисто для пиара. Правда же заключается в том, что Настька не в курсе, что Юнусов с ней расстался по-настоящему. Он знает, что они расстались, она — пока нет», — выразила мнение Миро.

Таким образом, по ее мнению, Тимати избавил себя от истерик и «слил» надоевшую женщину.

Ранее в четверг певица Слава заявила, что участие Тимати в шоу «Холостяк» — это «лживый пиар». Артистка не верит, что Тимати и Решетова расстались. Слава считает, что у рэпера с Решетовой «все хорошо». Они по-прежнему любят друг друга и воспитывают общего ребенка.

Певица подчеркнула, что такое «творчество» неправильно. Настоящие артисты должны привлекать внимание слушателей своими песнями, а не ложью.