Путин призвал остановить боевые действия в Карабахе для обмена пленными

Москва, 8 октября. Президент РФ Владимир Путин обратился с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших, сообщает пресс-служба Кремля.

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении.

Консультации по данному вопросу предложено провести при посредничестве МИД РФ в российской столице 9 октября.

«Приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в четверг Пашинян раскрыл темы беседы с российским президентом. По его словам, главной темой телефонных переговоров стала ситуация на Южном Кавказе и действия террористов в этом регионе. Пашинян назвал вовлечение боевиков в конфликт в Карабахе проблемой для глобальной безопасности.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан сообщают о многочисленных потерях в живой силе и технике, а также о пострадавших среди мирного населения. Алиев заявил, что Баку готов начать переговоров о перемирии в Карабахе после вывода армянских войск из региона. Пашинян называл условием остановки боевых действий вывод Турцией своих наемников из зоны конфликта.