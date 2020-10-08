Любовница Тарзана подала на него заявление о побоях

Москва, 8 октября. Любовница стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) Екатерина Шульженко подала на него заявление в полицию о побоях. Об этом сообщил адвокат Вадим Лялин, передают Telegram-каналы.

«Заявление подано, оно зафиксировано, с сегодняшнего дня оно пошло в работу. Поэтому Глушко будет отвечать за то, что нанес повреждения своими агрессивными действиями моей доверительнице», — сообщил Лялин.

3 октября Шульженко встретилась с Тарзаном, чтобы мирно решить возникший скандал с его изменой. Однако, как утверждает девушка, Глушко ее сильно толкнул, и она получила повреждения. Любовница Глушко в недоумении от его поведения. По ее словам, сначала он признавался в любви, но теперь забыл о своих чувствах. Также положение Шульженко усугубляют обвинения в краже драгоценностей Наташи Королевой.

До этого супруга Тарзана, певица Наташа Королева заявила в полицию о пропаже ее украшений на 5 млн рублей, а также 3 тыс. евро из их квартиры. Певица в тот момент была на отдыхе, а Глушко якобы закатил вечеринку, которая и обернулась скандалом с изменой. Стриптизер утверждал, что изменил жене с одной из девушек, подчеркнув, что это произошло под воздействием запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что Сергей Глушко поднял цены на свои стриптиз-услуги на фоне скандала с изменой Королевой. Приватный танец Тарзана теперь обойдется клиенту в 600 тыс. рублей.