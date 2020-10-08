Дана Борисова рассказала правду о новом мужчине Волочковой 

Санкт-Петербург, 8 октября. Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала новость о новом романе бывшей балерины Анастасии Волочковой. В эфире медиацентра «Патриот» телезвезда выразила мнение, что никакого бойфренда у балерины нет.

На странице социальной сети российской балерины Анастасии Волочковой появились фотографии, на которых артистка пребывает в компании неизвестного мужчины.

«Это просто какая-нибудь очередная фотография из Интернета. Нет там никакого бойфренда!» — заявила телеведущая.

По словам Борисовой, на фотографиях Анастасии Волочковой может быть и садовник, и тот, кто просто проходил мимо.

«То, что у Анастасии нет мужчины, это, по-моему, очевидно. Она может быть только наедине с собой и наедине с бутылкой», — подытожила Борисова.

Ранее Волочкова неоднократно указывала в соцсетях, что у нее появился возлюбленный и их отношения бурно развиваются. Однажды она посетовала, что свадьбу, запланированную на осень, придется перенести из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Однако активно ходят слухи о том, что никакого «жениха» на самом деле нет, поскольку танцовщица до сих пор не раскрыла его личность.