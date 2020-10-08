Захарова подчеркнула, что доказательств вины РФ в деле Навального нет

Москва, 8 октября. Никаких доказательств причастности России к инциденту с Алексеем Навальным нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова прокомментировала угрозы западных стран ввести новые санкции против России из-за инцидента с Навальным.

«Нет ничего, что можно было бы предъявить мировому сообществу, я уже не говорю конкретно о российской стороне, в виде доказательств, их просто нет», — подчеркнула она.

В минувшую среду стало известно, что Германия и Франция планируют ввести санкции против России. Позднее министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и глава британского МИД Доминик Рааб поддержали Берлин и Париж в вопросе антироссийских санкций.

По информации газеты Le Monde, в рассматриваемый санкционный список входят девять человек из администрации президента и силовых структур. Кроме того, санкции, как утверждается, могут ввести в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Ранее Захарова отметила, что российская сторона сожалеет о том, что Германия и Франция используют угрозы и шантаж в ситуации с Навальным. Дипломат напомнила, что за минувший месяц российская сторона направила Берлину три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, однако ответы на них не получены.