Иосиф Пригожин предрек шоу-бизнесу «большие трудности» из-за коронавируса

Москва, 8 октября. Падение доходов из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса ощутили все представители шоу-бизнеса, и если со второй волной вновь введут карантин, людям придется затянуть пояса еще туже. Об этом в эфире Пятого канала заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее в четверг музыкант Олег Газманов пожаловался на финансовые проблемы. Из-за отсутствия концертов возникли сложности, поскольку он обеспечивает команду из 17 человек.

Комментируя заявление Газманова, Пригожин констатировал, что «дела в индустрии плачевные».

«Это мировая тенденция, когда, условно, больше тысячи собираться нельзя. Я не знаю, почему он об этом сейчас стал говорить. Наверное, сейчас они это ощутили», — заявил Пригожин.

По мнению продюсера, проблемы с финансами оголяются не сразу, но если ситуация не изменится, «возникнут большие трудности».

«Раньше просто все молчали, а сейчас до них дошло. Если раньше бы все начали скопом говорить, было бы логично. А сейчас просто все ощутили проблему», — констатировал он.

Отметим, Пригожин был одним из тех, кто поднимал данную проблему еще в период первой волны ограничений. Тогда заявления продюсера, его супруги Валерии и Тарзана (Сергея Глушко) вызвали массу недовольства в обществе. Позднее жалобы переросли в скандал, когда «бедствующих» артистов пристыдил музыкант Сергей Шнуров.

Полемика Шнурова и Пригожина переросла в оскорбления и угрозы физической расправы. Экс-солист группировки «Ленинград» же опубликовал колонку, в которой детально разъяснил, почему «обедневших» звезд не поддерживают их же поклонники, и как в общем устроен российский шоу-бизнес.