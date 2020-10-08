Эксперт назвал цену лечения от алкогольной зависимости 

Санкт-Петербург, 8 октября. Руководитель реабилитационного центра «No Narco» Антон Трубицын назвал стоимость лечения от алкоголизма в рамках эфира в медиацентре «Патриот».

«В среднем, с учетом медицинских услуг, стоимость лечения составляет пятьдесят тысяч рублей в месяц. Лечение может длиться до полугода. Такие сейчас расценки», — сообщил эксперт.

По словам Трубицына, государственная система имеет больницы, в которых работали бы с людьми, отрицающими лечение.

«Мы сотрудничали с Нарьян-Маром. Там, администрация города направляла людей в наш реабилитационный центр. У нас был заключен договор. Государственный орган оплачивал лечение людей», — рассказал специалист.

По словам руководителя реабилитационного центра, такие ситуации есть. Но Антон Трубицын также отметил, что количество зависимых в стране не сопоставимо единичным случаями. То есть, «вылеченная часть людей — капля в море».