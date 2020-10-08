Ереван сообщил о сбитых беспилотниках Азербайджана над Арменией

Ереван, 8 октября. Вооруженные силы Армении сбили семь беспилотников азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

По данным ведомства, с 19.30 до 21.20 по местному времени (с 18.30 по 20.20 по московскому) ВС Армении сбили семь БПЛА, принадлежащих ВС Азербайджана, в районе города Вардениса.

Between 7:30 and 9:20pm seven #Azerbaijan|i #UAV's were downed in the Vardenis region [the Republic of #Armenia]

В период с 19:30 до 21:20 в регионе Вардениса [территория Республики Армения] было поражено 7 БПЛА противника — MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) October 8, 2020

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Сообщается о сотнях убитых и раненых. Ереван и Баку ввели военное положение и объявили мобилизацию. Жертвы есть и среди мирного населения. В четверг стало известно о ранении российского военного корреспондента Юрия Котенка.

Главы внешнеполитических ведомств России, США и Франции Сергей Лавров, Майк Помпео и Жан-Ив Ле Дриан в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе, передавал RT.