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Ереван сообщил о сбитых беспилотниках Азербайджана над Арменией

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Ереван сообщил о сбитых беспилотниках Азербайджана над Арменией

Ереван, 8 октября. Вооруженные силы Армении сбили семь беспилотников азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

По данным ведомства, с 19.30 до 21.20 по местному времени (с 18.30 по 20.20 по московскому) ВС Армении сбили семь БПЛА, принадлежащих ВС Азербайджана, в районе города Вардениса.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Сообщается о сотнях убитых и раненых. Ереван и Баку ввели военное положение и объявили мобилизацию. Жертвы есть и среди мирного населения. В четверг стало известно о ранении российского военного корреспондента Юрия Котенка.

Главы внешнеполитических ведомств России, США и Франции Сергей Лавров, Майк Помпео и Жан-Ив Ле Дриан в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе, передавал RT.

Ереван сообщил о сбитых беспилотниках Азербайджана над Арменией

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