ВОЗ зафиксировала рекордный прирост числа заболевших COVID-19

Москва, 8 октября. Число новых случаев COVID-19 в мире за сутки превысило 338 тысяч. За все время пандемии коронавируса это рекордный показатель, показывает статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего зараженных зафиксировано в Северной и Южной Америке (плюс 122 715 за сутки) и Европе (плюс 96 996 за сутки).

Согласно последним данным ВОЗ, во всем мире число инфицированных COVID-19 превысило 36 миллионов, более миллиона человек скончались, передает «Ридус».

По данным на 8 октября, в РФ за сутки зарегистрировали 11 493 новых случая коронавируса, более 3300 из них — в Москве, следом идут Петербург и Подмосковье.

По статистике Университета Джонса Хопкинса, по темпам прироста (0,9%) Россия находится на шестом месте. С начала пандемии в России выявлено 1 260 112 случая заражения коронавирусом нового типа.