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В Петербурге нашли тело рожденного суррогатной матерью младенца

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В Петербурге нашли тело рожденного суррогатной матерью младенцаСанкт-Петербург, 8 октября. Тело новорожденного ребенка обнаружено в одной из квартир в Петербурге. Об этом сообщает интернет-издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, ребенок был рожден суррогатной матерью, а его родителями являются граждане Китая.

Младенца не смогли вывезти за пределы РФ из-за ограничений, которые действуют в связи с эпидемией коронавируса. Причина смерти ребенка пока неизвестна. В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту смерти ребенка.

Источник: «Невские новости»
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