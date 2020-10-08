В Петербурге нашли тело рожденного суррогатной матерью младенца

Санкт-Петербург, 8 октября. Тело новорожденного ребенка обнаружено в одной из квартир в Петербурге. Об этом сообщает интернет-издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, ребенок был рожден суррогатной матерью, а его родителями являются граждане Китая.

Младенца не смогли вывезти за пределы РФ из-за ограничений, которые действуют в связи с эпидемией коронавируса. Причина смерти ребенка пока неизвестна. В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту смерти ребенка.