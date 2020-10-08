Мишустин посетит Армению 9 октября

Москва, 8 октября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит в пятницу Армению и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В ходе заседания в Ереване главы правительств обсудят вопросы функционирования ЕАЭС. В частности, будет обсуждаться проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

По данным пресс-службы, особое внимание стороны уделят пандемии коронавируса и способам борьбы с распространением инфекции.

«На заседании планируется принять решения об исполнении бюджета союза за 2019 год и обсудить проект бюджета на 2021 год», — говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, будет ли подниматься вопрос об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.