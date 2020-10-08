Экс-депутат Рады призвал отдать вакцину Донбассу, а не Украине 

Москва, 8 октября. России нужно помочь республикам Донбасса в решении проблем с COVID-19, чтобы люди почувствовали разницу на фоне Украины, где ничего не делается для борьбы с инфекцией. Об этом эфире телеканала «Россия-1» заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

В эфире обсуждали информационную кампанию по дискредитации российской вакцины против коронавируса на Украине. Прозвучали заявления украинских деятелей о том, что нельзя брать препарат из рук создателей «Новичка».

«На вот эти вот идиотские заявления, политизацию такой проблемы, было бы [правильным] направить эту вакцину на Донбасс, помочь Донбассу, помочь Донбассу медикаментами, помочь вакциной, помочь реагентами и многим другим, для того, чтобы люди чувствовали себя защищенными», — прокомментировал истерию на Украине Килинкаров.

Он добавил, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом на Украине катастрофическая. Несмотря на рост заболеваемости, «Украина в этом направлении ничего не делает, вакцины до конца этого года или середины следующего года точно не будет, и люди остаются в Украине «сам на сам» с этой проблемой», передает «ПолитНавигатор».

По словам политика, смертность от COVID-19 может стать «колоссальной катастрофой» для Украины, ответственность за которую будет нести президент Владимир Зеленский, не принявший должных мер по борьбе с распространением заболевания.

Килинкаров подчеркнул, что заявления о российской вакцине на Украине носят исключительно политический характер. Поэтому внимание нужно обратить на тех, кто заслужил, чтобы им помогали.

В минувший вторник президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком отметил, что возможность поставки российской вакцины против коронавируса на Украину существует.

Позднее Зеленский заявил, что Украина ожидает вакцину от коронавируса исключительно от Евросоюза и не доверяет другим разработкам.