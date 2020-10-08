Россия зеркально ответит на возможные санкции из-за инцидента с Навальным

Москва, 8 октября. Россия зеркально ответит на возможные санкции со стороны Берлина и Парижа из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному — к ответным мерам», — пояснила дипломат.

7 октября стало известно, что Германия и Франция планируют ввести санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Также французское издание Le Monde сообщило, что Париж и Берлин якобы определились с санкциями, которые будут введены из-за инцидента с Навальным. Согласно информации источника, речь идет о персональных санкциях против девяти человек, работающих в администрации президента РФ и силовых структурах, передает ТАСС.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, который совершал перелет из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение местной больницы.

Позднее Навального переправили в Берлин и поместили в клинику «Шарите». Через несколько дней немецкие медики заявили, что блогер якобы был «отравлен». 23 сентября Навальный был выписан из берлинской клиники.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, результаты которого свидетельствуют о том, что Навальный в «Шарите» проводил встречи с сотрудниками Центрального разведывательного управления США.