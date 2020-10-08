Шейнин сорвал попытку Соколовской запугать РФ базой НАТО в Очакове

Москва, 8 октября. Российский телеведущий Артем Шейнин испортил «триумф» украинской журналистки Янины Соколовской, которая похвасталась строящейся «базой НАТО» в Очакове. Шейнин с иронией отметил, что британцы могут научить украинцев только тому, «как драпать из Дюнкерка», передает «Экономика сегодня».

Известная своими антироссийскими взглядами Соколовская сообщила Первому каналу о строящейся базе НАТО в Очакове, попытавшись намекнуть на близость к России. Она поделилась «счастьем» от того, что западные партнеры Украины решили действовать, а не только выражать обеспокоенности.

«Наконец-то будет кому защитить нас с моря. Потому что наш флот сейчас не модернизирован, а деньги, которые Зеленский привезет из Британии, 1,6 млрд долларов кредита на 10 лет, позволят возродить наш флот», — заявила она.

Журналистка попыталась показать, как за ее спиной проходят маневры, высадка и развивается британский флаг. Однако все это осталось невидимым для зрителей из-за плохой погоды и некачественной съемки.

Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин подчеркнул, что для него является показателем тот факт, что «британцы учат украинцев воевать», передает «Царьград».

«Все, чему они могут вас научить — это как драпать из Дюнкерка», — констатировал он.

При этом Шейнин поинтересовался, сколько Лондон обещает Киеву «на ракетные войска стратегического назначения». Получив ответ от Соколовской, что речь идет только об обороне с моря, ведущий предупредил ее об очередном неминуемом «разочаровании».

Ранее, комментируя создание базы НАТО на Украине, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что чиновникам Альянса нужно четко понимать, что включение Украины в НАТО обернется втягиванием военного блока в конфликт с Россией, а Киев будет делать для этого все возможное.