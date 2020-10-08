Москва, 8 октября. Перечислены черты, которые выдают коренных москвичек. Об этом сообщает интернет-издание News.ru.

Стилист Сергей Никулин считает, что в первую очередь коренную жительницу столицы отличает уверенность в себе. По его мнению, все зависит от уровня образования девушки и культуры.

«Провинциалки проще относятся к своей внешности, а городские выглядят более изысканно. Они выдвигают наиболее высокие требования к своей внешности. Коренная москвичка всегда умеет подать себя. Даже в мешке из-под картошки такие особы выглядят шикарно», — отмечает эксперт.

Знание родного города также может выдать коренную москвичку. По мнению культуролога Елены Александровой, если человек давно живет в городе и любит его, это видно сразу.

«Приезжая девушка всегда будет смотреть на все, что ее окружает с любопытством. Еще секрет — коренная жительница будет всегда стараться держаться правой стороны движения. Особенно ярко это прослеживается в метро», — дает совет культуролог.

Но даже вышеперечисленные признаки не дадут полной уверенности, что перед вами коренная москвичка, чтобы узнать наверняка, нужно заговорить с девушкой. Такой схемы придерживается лингвист Елена Кара-Мурза.

«Бытует мнение, что москвичи обладают ярко выраженным акцентом на слог «а». На самом деле эта особенность касается лишь жителей южных областей, а московское произношение акцентируется на «и», — отмечает эксперт.

Но стоит помнить, что порой жители Москвы избавляются от акцентов, а чтобы узнать, от куда девушка на самом деле и является ли она коренной жительницей столицы, лучше с ней пообщаться подольше.