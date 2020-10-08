AMD представила «прорывные» процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3

Москва, 8 октября. Компания AMD презентовала новую линейку «прорывных» процессоров серии Ryzen 5000 для персональных компьютеров.

В линейку процессоров на архитектуре нового поколения Zen 3 вошла модель Ryzen 5900X, которую AMD назвала «лучшим в мире процессором для игр». Новые процессоры будут совместимы со старыми материнскими платами после обновления прошивки.

AMD представила четыре новых процессора, среди которых Ryzen 9 5950X с 16 ядрами и максимальной тактовой частотой в 4,9 ГГц. Стоимость процессора составляет 799 долларов. Далее следует Ryzen 9 5900X с 12 ядрами и частотой в 4,8 ГГц, который будет стоить 549 долларов. Ryzen 7 5800X имеет восемь ядер и обладает частотой в 4,7 ГГц, его стоимость составляет 449 долларов. Последним в линейке стал Ryzen 5 5600X с шестью ядрами и частотой 4,6 ГГц, стоимостью в 299 долларов.

По неподтвержденным данным, первыми в продажу поступят только Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X. Стоит отметить, что это не последняя презентация AMD в октябре. Так, 28 октября состоится онлайн-презентация, в ходе которой будут представлены графические процессоры на базе архитектуры RDNA 2.