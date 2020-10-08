Директора банка «Траст» допрашивают по делу о мошенничестве

Москва, 8 октября. Исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров находится на допросе по делу о хищении у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, дело было возбуждено по заявлению Богатикова о хищении 841,8 млн рублей. Речь идет о временном отрезке с августа 2014 года по май 2017 года.

«Сейчас по этому делу допрашивают исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова», — заявил собеседник агентства.

В рамках расследования уголовного дела в четверг в доме Хабарова следователи проводили обыски. Исполнительный директор банка «Траст» является подозреваемый по делу, возбужденному по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Хабаров отрицает свою причастность к преступлению.