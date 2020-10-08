Молодая жена Цекало не будет сниматься в его фильмах

Москва, 8 октября. Молодая жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин не будет сниматься в его фильмах. Об этом сообщает интернет-издание «Вокруг-тв».

Шоумен Цекало в начале 2019 года в четвертый раз женился. Его невестой стала Дарина Эрвин, которая моложе артиста на 30 лет. До замужества девушка работала в модельном бизнесе и много путешествовала. В конечном итоге обосноваться решила в США. Здесь она занимается искусством и снимается в кино.

На первый взгляд может показаться, что у двух влюбленных настоящая идиллия, как в личных отношениях, так и на творческом поприще. Известно, что Александр Цекало работал над сериалом «Последний министр» и трилогией «Гоголь». Однако, супруга шоумена наотрез отказалась участвовать в съемках мужа, объясняя это языковым барьером.

«Саша очень хочет видеть Дарину в своем сериале или фильме. Но она стесняется своего акцента из-за того, что редко говорит на русском языке. У нее не очень хорошее произношение, поэтому Дарина принимает участие только в зарубежных проектах», — рассказали друзья семейной пары.

В работе своего супруга Эрвин все же принимает участие, хоть и не на экране. Девушка помогает Александру в написании сценариев, но все проекты направлены на американского зрителя. Кроме того, Дарина не бросает искусство, ее картины продаются, что очень радует ее супруга.

Сам Александр Цекало не раз рассказывал, что очень счастлив с молодой женой. После тайного бракосочетания они много путешествовали, не отказывая себе ни в чем.

Ранее молодая художница Дарина Эрвин, сделала редкое признание о совместной жизни с Александром Цекало.