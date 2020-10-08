Киевские власти намерены сделать борщ объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Москва, 8 октября. Минкульт Украины планирует номинировать борщ на звание «национального культурного наследия» в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает «РГ». К национальному наследию ведомство также пытается причислить клембовскую сорочку и борщевскую народную вышивку.

Предложение о национализации борща подготовил экспертный совет при Минкульте Украины. При этом подобная инициатива уже вызывала массу вопросов общественности, поскольку борщ как суп со свеклой известен по всей Восточной Европе.

В первый раз Украина пыталась придать борщу статус национального достояния в 2018 году. Однако чтобы выйти с заявкой на всемирный уровень ЮНЕСКО, сначала надо внести продукт в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Помимо борща, Киев собирается внести в список национального наследия технологию создания клембовской сорочки, борщевскую народную вышивку, карпатское лижникарство и винницкие пасхальные гуляния «Водить Володара».

Ранее кулинарный эксперт Евгений Клопотенко заявил, что украинскую и русскую кухню почти полностью уничтожили во времена СССР. По его словам, 90% популярных в обеих странах блюд — наследие Советского Союза. Единственными сохранившимися блюдами Украины эксперт назвал вареники и борщ. Клопотенко заявил, что хочет «декоммунизировать» отношение украинцев к еде.