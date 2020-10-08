Банки регулярно меняют процентные ставки, в том числе в сторону снижения. Мы узнали, как выгодно рефинансировать свой ипотечный кредит в 2020 году.

Все больше людей в России пользуются ипотекой, чтобы обзавестись жильем. Оно и понятно: квадратные метры стоят немало, и редко кому зарплата позволяет накопить на заветную мечту за достаточно короткий срок, особенно если при этом приходится платить за съемную квартиру. Ипотечное кредитование — популярный способ решения квартирного вопроса, который позволяет практически сразу улучшить свои жилищные условия и при этом платить за удовольствие постепенно.

За последние несколько лет банки снизили свои кредитные ставки. Если еще 5-6 лет назад размер процента по кредиту мог доходить до 15%, теперь этот показатель колеблется на уровне 7,2–10%. Как же быть тем, кто брал ипотеку сравнительно давно? Есть ли у заемщика возможность сократить свой ежемесячный платеж, и что для этого требуется? Пресс-служба Сбербанка любезно поделилась с Федеральным агентством новостей советами экспертов о том, как выгодно рефинансировать ипотеку физическим лицам.

Что такое рефинансирование?

Рефинансирование — это погашение одного или нескольких действующих кредитов сразу одним новым. То есть механизм достаточно прост: очередной займ берется, чтобы погасить предыдущий, при этом процент будет меньше, соответственно, сокращается либо ежемесячный платеж, либо срок кредитования. Специалисты Сбербанка рассказывают, что, помимо этого, клиенту предоставляется возможность одномоментно рефинансировать не только ипотеку, но и другие долги, например, задолженность по кредитной карте, автокредит или потребительский кредит, взятый в другой финансовой организации, и даже взять деньги на личные нужды по сниженной ипотечной ставке.

Однако, будет и ложка дегтя в этой кажущейся огромной бочке с медом. У рефинансирования, как и у любого другого кредита могут иметься свои подводные камни. Не стоит впадать в эйфорию и рассчитывать на то, что ваш долг станет заметно ниже. Рекомендация стандартна: перед подписанием нового договора обязательно внимательнейшим образом ознакомьтесь с его условиями, даже теми, что прописаны самым мелким шрифтом. Не исключено, что в новый кредит включены некие комиссии и платежи, которые в итоге сведут разницу в процентной ставке практически к нулю. А между тем, процедура рефинансирования, хоть и является официально бесплатной, все же потребует некоторых затрат на сбор необходимого пакета документов, госпошлину, заказ оценки квартиры и прочие переоформления. Кроме того, вся процедура — процесс небыстрый и может растянуться на срок до трех месяцев, в течение которых клиенту придется продолжать вносить ежемесячные платежи по имеющейся процентной ставке в счет погашения своего долга перед старым банком.

Однако все вышесказанное вовсе не означает, что выгодно рефинансировать ипотеку невозможно. Совсем наоборот: многие банки ради привлечения новых клиентов делают весьма заманчивые предложения. Так, в Сбербанке можно рефинансировать ипотеку другого банка по ставке от 7,9% годовых. Альфа-банк, Росбанк, Открытие и другие крупные игроки также предлагают весьма привлекательные условия.

Особой популярностью пользуется на сегодняшний день программа семейной ипотеки с государственной поддержкой, о которой мы рассказывали подробно некоторое время назад. Она может по праву считаться одним из лучших предложений на данный момент. В этом случае льготы на покупку своего жилья предоставляет государство, компенсируя банкам разницу в ставках по ипотечным кредитам. По условиям программы выгодно обзавестись квадратными метрами может молодая семья, где оба супруга не достигли возраста 35 лет включительно, и в которой воспитывается двое и более детей, появившихся на свет в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года включительно. Особенно важно, что те, кто подходит под эти условия, имеют право рефинансировать уже имеющуюся ипотеку и продолжить выплачивать долг на более выгодных условиях.

Кто имеет право на рефинансирование. Основные требования к заемщикам и самим объектам кредитования

Обратиться в банк с просьбой о рефинансировании действующей ипотеки может любой гражданин, но не каждый получит на это добро от финансовой организации. Понятно, что работать себе в убыток никто не будет, и банк идет на такой шаг как снижение процентной ставки не по доброте душевной, а ради привлечения новых клиентов. Само собой, он хочет, чтобы этот клиент был добропорядочен и платежеспособен, а значит, желающими рефинансироваться придется пройти соответствующие проверки и собрать требуемый набор документов. Плохая кредитная история сводит шансы на одобрение практически к нулю, поэтому не стоит надеяться, что новый банк выкупит ваши долги у предыдущего, а вы просто перестанете платить и будете избавлены от обязательств.

А вот запрет на рефинансирование, наложенный предыдущим кредитором, далеко не всегда является веским основанием для отказа новым. Например, Сбербанк предлагает выдачу кредитных средств при рефинансировании до регистрации залога. Это позволяет клиентам погасить действующий кредит и переоформить залог даже в случае, если первичный кредитор не желает «освобождать» клиента.

Согласно данным пресс-службы Сбербанка, в отношении заемщиков и рефинансируемых ипотечных кредитов действуют следующие требования:

у потенциального клиента должна отсутствовать текущая просроченная задолженность;

заемщик в течение последнего года своевременно и регулярно вносил ежемесячные платежи;

срок действия рефинансируемого кредита превышает 180 дней с момента вступления его в силу;

кредитный договор прекратит свое действие не ранее, чем через 90 дней;

кредит не подвергали реструктуризации и рефинансированию;

на объект ипотечного кредитования должно быть получено право собственности.

Рефинансирование ипотеки: пошаговая инструкция

Если вы считаете, что можете претендовать на кредит по более выгодным условиям, то вам придется пройти следующий путь:

Выберите банк, который предлагает самую выгодную, на ваш взгляд, ставку. Эксперты рекомендуют попробовать начать с обращения к своему собственному кредитору, поскольку в случае его согласия, процедура займет меньше времени и сил. Однако нужно понимать, что не все банки охотно идут на этот шаг. Как только определились с выбором, пришло время подавать заявку. Это очень важный этап, от которого во многом зависит примет ли банк положительное или отрицательное решение по вашему запросу. Главная ваша задача сейчас – доказать, так сказать, чистоту своих намерений и заверить кредитора в своей добросовестности. Любая, даже самая незначительная задержка платежа будет говорить не в вашу пользу. Подать заявку на рефинансирование можно онлайн, прикрепив к соответствующей форме на сайте некоторые документы (паспорт, СНИЛС, справку 2НДФЛ, трудовую книжку, настоящий кредитный договор с графиком платежей, справку об остатке задолженности). После того как придет положительный ответ, начинайте готовить документы на сам объект ипотечного кредитования, который будет находиться в залоге у банка до того момента, как вы окончательно разделаетесь с долгом. Специалисты Сбербанка предупреждают, что от клиента потребуется предоставить отчет об оценке стоимости. Если ранее эта обязанность лежала на плечах продавца или застройщика приобретаемой в ипотеку недвижимости, то теперь она перешла на вас со всеми вытекающими расходами на работу оценщиков и составление оценочного альбома. Помимо этого, вас наверняка попросят предоставить договор купли-продажи, кадастровый паспорт, выписку из ЕГРН, страховку на объект недвижимости с подтвержденной оплатой, справку о составе семьи (форма Ф40), справку об отсутствии задолженности по коммунальным платежам. Если банк все устроит, вам выдадут новый кредит, а свежеиспеченный кредитор выкупит вашу недвижимость, которая будет теперь находиться у него в залоге. Для этого вам придется написать заявление в старую кредитную организацию, где вам отдадут закладную, с которой вы пойдете в офис МФЦ и переоформите обременение. Важно! Проценты по старому кредиту будут продолжать «капать» до момента полного перехода вашей задолженности в новый банк, поэтому разницу придется доплатить из своего кармана.

Рефинансирование ипотеки — процесс достаточно долгий и муторный, однако в большинстве случаев игра стоит свеч. Главное — заранее просчитать все затраты и потенциальную выгоду и внимательно прочитать новый кредитный договор прежде, чем ставить под ним свою подпись.