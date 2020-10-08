Подчиненный Башаги помог бежать коррумпированному чиновнику ПНС из Ливии

Триполи, 8 октября. Побег замглавы Минздрава ПНС Мухаммада Хайсама говорит о полной профнепригодности Фатхи Башаги, главы «МВД» ПНС. Об этом сообщил главный военный прокурор ПНС Халид Сулейман.

В четверг, 8 октября, главный военный прокурор так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Халид Сулейман сообщил о бегстве Хайсама. По его словам, замминистра покинул страну по поддельным документам, притворившись раненым. Чиновника обвиняют в коррупции, ему запрещен выезд из Ливии. Ответственность за случившееся прокурор возложил на силовой блок триполитанских властей, и, в частности, на Фатхи Башагу: в официальном комментарии он напомнил, что правоохранительные органы ПНС отвечают за контроль над подозреваемыми.

Обратив внимание на приближенных Мухаммада Хайсама, можно понять, как ему удалось бежать. Как известно, за безопасность замминистра отвечает Абдулгани «Ганива» аль-Кикли — лидер группировки «Абу Салим». Это бандформирование входит в структуру «МВД». Ганива, как глава охраны Хайсама, помог ему покинуть североафриканскую страну, поскольку без его ведома такая «операция» просто не могла состояться. Есть все основания утверждать, что главарь бандформирования воспользовался своими связями и оформил на него документы как на пострадавшего в ходе боевых действий.

Участие подчиненного Башаги в бегстве замминистра свидетельствует о профнепригодности главы «МВД»: как руководитель силового ведомства он должен отвечать за исполнение указов по контролю за «невыездными» чиновниками. На деле же получается, что подконтрольные Башаге «правоохранительные органы» помогли подозреваемому в коррупции чиновнику избежать правосудия.

Напомним, ранее главный военный прокурор ПНС Сулейман раскритиковал ситуацию с побегом за границу подозреваемого в коррупции чиновника, указав на вину правоохранительных органов.