В Триполи похищено семь иностранцев

Триполи, 8 октября. Семь индийцев-мигрантов похищены в Триполи, где ранее убили гражданина Нигерии. Информацию о насильственном удержании рабочих из Индии подтвердили власти республики.

По полученным данным, индийцы находились в Ливии на заработках и были трудоустроены в строительной и нефтепромысловой компании. Группа неизвестных задержала их 14 сентября на пути в аэропорт Триполи. Спустя некоторое время похитители вышли на связь — они потребовали выкуп и продемонстрировали фотографии, чтобы подтвердить, что заложники живы. Нью-Дели просит помощи в освобождении своих граждан у представителей так называемого Правительства национального согласия (ПНС), контролирующего Триполи.

Инцидент с похищением произошел на фоне возросшего количества преступлений в отношении мигрантов, находящихся в западной части Ливии. Так, несколькими днями ранее, 6 октября, злоумышленники атаковали завод в Триполи, где работали граждане Нигерии. Одного из мигрантов заживо сожгли, еще троим с ожогами разной степени удалось спастись. Участившиеся нападения на иностранцев вылились в протестные акции в центре Триполи — демонстранты заявили о расизме, обвинив силовые структуры ПНС в отсутствии защиты.

Примечательно, что весной 2016 года правительство Индии ввело полный запрет на поездки в Ливию независимо от целей визита. Ограничения обусловлены ухудшившейся ситуацией в области безопасности.