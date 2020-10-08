Дана Борисова объяснила, почему игнорирует призывы о спасении Овсиенко

Санкт-Петербург, 8 октября. Телеведущая Дана Борисова заявила, что не намерена помогать эстрадной певице Татьяне Овсиенко, которую якобы спаивает гражданский муж. Об этом телеведущая рассказала в ходе пресс-конференции на тему «Наркомания и алкоголизм в российском шоу-бизнесе», которая состоялась 8 октября на площадке Медиагруппы «Патриот».

«Ко мне уже обращались с просьбой помочь Татьяне Овсиенко. Существует вброс информации, о том, что она нетрезвая бродит по участку своего загородного дома, и что ее спаивает нынешний сожитель, потому что хочет отнять ее загородный дом или квартиру», — пояснила Борисова.

Телеведущая подчеркнула, что не намерена никому помогать, напомнив историю с российской балериной Анастасией Волочковой, которая пыталась отсудить у Борисовой один миллион рублей за клевету.

«Может быть это все не подтвердится, но мне вчера уже приходили обращения с призывом помочь Овсиенко. Просто я уже одну спасала, а по итогу получила иск на один миллион рублей. Я уже поняла, что это неблагодарное дело», — подчеркнула Борисова.

По словам телеведущей, информация о том, что Татьяна Овсиенко страдает от алкогольной зависимости пока не нашла официального подтверждения, поэтому не стоит бить тревогу раньше времени.

«Может быть это не соответствует действительности. Вообще, Овсиенко не похожа на спившуюся женщину», — подытожила Дана Борисова.

Ранее подруга Татьяны Овсиенко сообщила, что гражданский муж певицы бизнесмен Александр Меркулов, который ранее отбыл срок за покушение на убийство, якобы спаивает артистку. Подруга отметила, что в последнее время у Овсиенко постоянно опухшее лицо, а также начали трястись руки. Женщина уверена, что ситуация становится опасной, поэтому артистке срочно требуется помощь.