Эксперты назвали три причины отказаться от будильника в телефоне

Москва, 8 октября. Специалисты рассказали, почему использовать телефон вместо будильника — это оказывать себе «медвежью» услугу. Они назвали причины вернуться к привычному будильнику, пишет «Царьград».

Многие россияне перед сном пользуются смартфоном. Они оставляют его возле кровати или кладут под подушку. Эксперты напоминают, что гаджеты намного тише традиционных будильников.

Все дело в том, что в течение дня вы очень часто слышите звуки своего телефона. Таким образом ваш мозг перестает воспринимать его как раздражитель. Мозг сознательно «приглушает» звук, исходящий из телефона.

Телефон сильно отвлекает от утренних сборов. Если вы просыпаетесь от звука смартфона, то не сможете устоять и обязательно проверите текстовые сообщения и мессенджеры. А это потеря драгоценного времени, которое вы могли бы потратить на полноценный завтрак.

Если оставлять телефон на ночь в комнате, при бессоннице многие даже не пытаются уснуть. Они сразу тянутся к телефону и начинают «серфить» в Интернете. Свечение экрана в темноте негативно влияет на ваше зрение.

Ранее психолог Люция Сулейманова рассказала, как бессонница и состояние стресса помогут найти человеку решение его проблемы. В такие моменты активизируется мозг, который ищет нестандартные пути.