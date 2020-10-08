Дом Криштиану Роналду ограбил неизвестный

Мадейра, 8 октября. Дом футболиста Криштиану Роналду ограбил неизвестный. Об этом сообщает Diario de Noticias Madeira.

Резиденция игрока ФК «Ювентус» в Фуншал была ограблена утром в среду, когда хозяин дома был на матче сборных Португалии и Испании. Стоимость дома Роналду на Мадейре оценивается в 7 миллионов фунтов.

После просмотра видеокамер стало известно, что вор попал внутрь дома звезды мирового футбола через гараж. Пока список пропавших вещей и общая сумма нанесенного ущерба не уточняется.

Однако стало известно, что пропала игровая футболка Роналду с автографом, которая оценивается в 200 евро.

«Другие вещи для меня не такие ценные», — отметил Криштиану.

Правоохранители смогли вычислить по кадрам видеонаблюдения злоумышленника, но пока он остается на свободе.