Телеведущий Васильев оценил присвоение звания академика Васильевой

Москва, 8 октября. Искусствовед, историк моды, телеведущий Александр Васильев, в беседе с Kp.ru комментируя присвоение звания почетного академика Российской академии художеств Евгении Васильевой, подчеркнул, что нельзя допускать даже гипотетически, что «стать членом академии художеств можно не по заслугам, а как-то иначе».

В четверг экс-руководитель департамента имущественных отношений Минобороны поблагодарила в соцсетях Российскую академию художеств «за оказанную честь быть почетным академиком». Новость о присвоении Васильевой этого звания буквально взорвала Сеть.

Васильева пишет картины под псевдонимом Eva. Одна из выставок была посвящена ее аресту.

Журналисты попросили историка моды оценить, насколько обоснованно экс-чиновница получила почетное звание.

Васильев признался, что с творчеством своей тезки не знаком.

«Но я хорошо помню, что эта женщина была поэтом, крупной чиновницей в Министерстве обороны, в вопросах госимущества и финансов как будто прекрасно разбиралась», — отметил он, добавив, что также является почетным членом академии по линии искусствоведения.

При этом он не исключает, что Васильева действительно хорошо пишет, «в России же встречаются разносторонне талантливые женщины».

«Но тут целый букет талантов. И песни поет, и стихи сочиняет, и в живописи сильна… Что же и такое бывает. Мы же не можем допустить даже гипотетически, что стать членом академии художеств можно не по заслугам, а как-то иначе. Тогда придется ставить под сомнение и мое звание», — резюмировал он.

Васильева была одной из обвиняемых по делу «Оборонсервиса» в 2012 году, в рамках которого расследовалась масштабная схема хищений в Министерстве обороны РФ. После огласки дела вместе с главой ведомства Анатолием Сердюковым отправили в отставку многих чиновников, в том числе и главу департамента имущественных отношений ведомства Васильеву.

Чиновницу оправдали по нескольким эпизодам. Суд приговорил ее к возмещению ущерба на 77 млн рублей и к лишению свободы сроком на пять лет. В августе 2015 года Васильева была освобождена по УДО, передавал RT.