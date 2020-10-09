Россияне должны быть готовы к разговору с участковым после отдыха в Турции

Визит участкового в квартиру россиянки стал последствием отдыха в Турции. Сотрудник правоохранительных органов проверял подлинность теста на COVID-19.

Подполковник запаса МВД России Олег Иванников рассказал в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей о повышенном внимании силовых структур к туристам, прилетевшим из-за границы.

Внезапный звонок

Гражданка РФ поделилась в своем Instagram-аккаунте случаем, который произошел с ней после возвращения из отпуска.

«Вечер, все дома, размерная тихая подготовка ко сну, девятый час уже как ни как, звонок в домофон: «Здравствуйте, участковый!». Пока этот посетитель поднимался на 24 этаж мыслей в голове пронеслось очень много, от - ошиблись, до сейчас оштрафуют за что-то...», — пишет пользовательница (орфография и пунктуация автора сохранены)

Но причиной визита стали не правонарушения, а ранее купленная путевка в Турцию. Девушку попросили предоставить доказательства отрицательного теста на COVID-19.

«Звонок в дверь, не ошиблись: «Здравствуйте, я ваш участковый. Вы подавали на Госуслугах данные о своём тесте на коронавирус, мне необходимо бумажное подтверждение этой справки», — передает она слова сотрудника полиции.

Работа в новых условиях

Россиянка удивилась, что участковый пришел проверять документы лично даже после электронного заверения. Но, по мнению Олега Иванникова, подобные меры применяют с учетом эпидемиологической ситуации.

«Теоретически такое возможно. Работа участковых, и МВД в целом, относится к исполнительной власти, поэтому они всячески взаимодействуют с районными управами, министерством здравоохранения и, возможно, выполняют такие функции, которые не совсем свойственны для полиции. На мой взгляд, это оправдано. Коронавирусная инфекция очень опасна. Россия столкнулась с новыми вызовами и угрозами, которых раньше не было», — заявил эксперт.

Собеседник ФАН считает, что действия полиции в данном случае направлены на благо граждан. Для прекращения распространения COVID-19 используются новые методы борьбы с вирусом и работа с населением.

«Полиция не имеет права рисковать безопасностью тех граждан, которые никуда не выезжают, которые носят средства личной защиты, соблюдают социальную дистанцию. Вот эти обходы, на мой взгляд, являются профилактической мерой воздействия на граждан, которые еще не до конца уверены в состоянии своего здоровья, либо у которых был проведен тест на выявление инфекции. Поэтому полиция работает в интересах всего российского общества»

Дополнительные плюсы

Олег Иванников заявил, что новые полномочия сотрудников правоохранительных органов не идут в разрез с их основной деятельностью. Обход туристов способствует уменьшению случаев заражения COVID-19 в России.

«Нагрузка сотрудников полиции традиционно является темой для обсуждения. Но здесь дело не в нагрузке, а в безопасности граждан, которая является основной мотивацией деятельности полиции. Поэтому для достижения безопасности нужно обеспечивать все необходимые средства. В том числе поквартирный обход граждан, выяснение обстоятельств и проверка документов, подтверждающих санитарную безопасность», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт отметил, что новый метод направлен не только на вернувшихся путешественников. Точечная работа сотрудников правоохранительных органов с населением способствует снижению криминала.

«Сам вид участкового на пороге настораживает преступника или гражданина, который намерен совершить преступное деяние. Поэтому, с точки зрения профилактических мер, это очень полезно и необходимо для общественной безопасности».

Напомним, что в Турции зафиксирована повторная вспышка коронавирусной инфекции. Заражены более 330 тысяч человек, число которых растет с каждым днем.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что не всем туристам удается без проблем сдать тест на COVID-19 в Турции. Так, гражданин Украины не мог покинуть Бодрум из-за обмана гида, который хотел обогатится на эпидемии в стране.