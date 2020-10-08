Российские туристы испугались звуков «войны» в Турции

Россияне подумали, что рядом с их отелем в Турции началась война. Отдыхающим пришлось понервничать из-за халатного отношения туроператоров к работе.

Звуки «войны»

Гражданка РФ выложила в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказала о неприятной ситуации, произошедшей с ней в турецкой гостинице в Кемере. Открытое окно на балконе поставило крест на спокойном отпуске наших соотечественников.

«В этот момент, как по закону подлости, вместе с прохладным ночным воздухом, в комнату, на всю громкость рупора, ворвались оглушительные протяжные турецкие вопли! Мы подскочили, Макс проснулся, Дима подумал, что началась война», — написала девушка.

Пугающая мечеть

Оказалось, что за «вопли» туристы приняли ежедневную молитву, доносившуюся из мечети напротив отеля по громкоговорителю. Турагент заранее не предупредил россиян о столь шумном соседстве.

«И все бы ничего, если бы эта молитва не начиналась в пять утра. Мечеть находилась всего в 100 метрах от нашего окна. Потом оказалось, что такая анимация проходит в пять утра каждый день. А потом еще раза четыре раза в течение дня», — пожаловалась отдыхающая.

Россияне весь отпуск держали балкон закрытым даже при острой необходимости. Девушка отмечает, что пришлось приспособиться к новым обстоятельствам.

«Правда, человек — это такая тварь, которая ко всему привыкает. Поэтому через пару дней мы даже перестали просыпаться от этих звуков», — рассказала туристка.

Заговор туроператоров

В заключение правдивого отзыва девушка поинтересовалась, почему никто не рассказывает об этой особенности турецкого отдыха. Подписчики заявили, что такие подробности мешали бы операторам продавать туры.

«Понятно почему! Чтобы покупали путевки и приезжали. О минусах турагентство не хочет писать», — считает интернет-пользователь.

Всего в Турции насчитывается порядка 72 тысяч мечетей, часть из которых находится в курортных городах в непосредственной близости от отелей с туристами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, как турагент пытался обмануть гражданина Украины на деньги. Гид изначально назвал одну стоимость теста на коронавирус, а в конце отпуска она увеличилась в два раза. Мужчина с трудом улетел из страны, в которой проживает более 329 тысяч зараженных COVID-19.