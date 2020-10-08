Российские туристы испугались звуков «войны» в Турции

Россияне подумали, что рядом с их отелем в Турции началась война. Отдыхающим пришлось понервничать из-за халатного отношения туроператоров к работе.
Звуки «войны»
Гражданка РФ выложила в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказала о неприятной ситуации, произошедшей с ней в турецкой гостинице в Кемере. Открытое окно на балконе поставило крест на спокойном отпуске наших соотечественников.
«В этот момент, как по закону подлости, вместе с прохладным ночным воздухом, в комнату, на всю громкость рупора, ворвались оглушительные протяжные турецкие вопли! Мы подскочили, Макс проснулся, Дима подумал, что началась война», — написала девушка.
ОБ ЭТОМ НЕ ПИШУТ В ОТЗЫВАХ В Турции мы были впервые. ???? В первую ночь мы с Димой проснулись от того, что в номере стало душно. Дима открыл дверь на балкон и лёг обратно спать. В этот момент, как по закону подлости, вместе с прохладным ночным воздухом, в комнату, на всю громкость рупора, ворвались оглушительные протяжные турецкие вопли! ???? Мы поскочили, Макс проснулся, Дима подумал, что началась война. ???????? Но оказалось, что это обычная мусульманская молитва, и раздаётся она из громкоговорителей на ближайшей мечети. ???? И всё бы ничего, если бы эта молитва не начиналась в 5 утра. И если бы эта мечеть не находилась всего в 100 метрах от нашего окна. ???????? Потом оказалось, что такая анимация проходит в 5 утра каждый день. А потом еще раза 4 в течение дня. ❌ Больше мы балкон ночью не открывали, даже если очень хотелось. ????????♀️ Правда, человек - это такая тварь, которая ко всему привыкает. Поэтому через пару дней мы даже перестали просыпаться от этих звуков. А Макс подстроился еще быстрее. Но в первую ночь это оказалось крайне неожиданным. ⬇️ А вы были в Турции? Почему никто не рассказывает об этой особенности турецкого отдыха?
Пугающая мечеть
Оказалось, что за «вопли» туристы приняли ежедневную молитву, доносившуюся из мечети напротив отеля по громкоговорителю. Турагент заранее не предупредил россиян о столь шумном соседстве.
«И все бы ничего, если бы эта молитва не начиналась в пять утра. Мечеть находилась всего в 100 метрах от нашего окна. Потом оказалось, что такая анимация проходит в пять утра каждый день. А потом еще раза четыре раза в течение дня», — пожаловалась отдыхающая.
Россияне весь отпуск держали балкон закрытым даже при острой необходимости. Девушка отмечает, что пришлось приспособиться к новым обстоятельствам.
«Правда, человек — это такая тварь, которая ко всему привыкает. Поэтому через пару дней мы даже перестали просыпаться от этих звуков», — рассказала туристка.
Заговор туроператоров
В заключение правдивого отзыва девушка поинтересовалась, почему никто не рассказывает об этой особенности турецкого отдыха. Подписчики заявили, что такие подробности мешали бы операторам продавать туры.
«Понятно почему! Чтобы покупали путевки и приезжали. О минусах турагентство не хочет писать», — считает интернет-пользователь.
Всего в Турции насчитывается порядка 72 тысяч мечетей, часть из которых находится в курортных городах в непосредственной близости от отелей с туристами.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, как турагент пытался обмануть гражданина Украины на деньги. Гид изначально назвал одну стоимость теста на коронавирус, а в конце отпуска она увеличилась в два раза. Мужчина с трудом улетел из страны, в которой проживает более 329 тысяч зараженных COVID-19.