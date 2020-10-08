Турок открыл огонь по детям на улице

Салихлы, 8 октября. Житель Турции открыл огонь по прохожим из-за ссоры с бывшей женой, сообщает издание Milliyet.

Инцидент произошел в провинции Маниса. Мужчина с инициалами Х. Г. общался с прежней возлюбленной по мобильному телефону. Между экс-супругами по неизвестной причине произошел конфликт. В пылу ссоры турок вышел на улицу с дробовиком и устроил стрельбу по людям. В ходе расстрела было ранено три человека. В их числе 10-летний и 13-летний ребенок.

На место происшествия прибыли полицейская и медицинская бригады. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Салихлы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Х. Г. для дальнейшего расследование случившегося.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о трагичном завершении конфликта супружеской пары в Адане. Муж выстрелил в грудь своей новоиспеченной жене. Девушка попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.