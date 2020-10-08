Глава Севастополя рассказал, как потратят «водные» 5 млрд от правительства

Санкт-Петербург, 8 октября. Выделенные Правительством РФ средства на преодоление водной блокады в Севастополе начнут осваивать уже в этом году, 175 млн рублей скоро направят на ремонт сетей водоснабжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире Севастопольского телевидения.

«Мы прорабатывали комплексный план по водообеспечению. И вот решение принято — правительство России выделило финансирование. Постараемся не допускать перебоев воды в Севастополе. В городе идет большая работа в этом направлении. Мы планируем заменить износившиеся трубы водоснабжения. Есть специальная технология, когда под давлением в трубы вводится вещество, которое устраняет все прорывы. Сейчас мы ищем подрядчика на эти работы», — уточнил глава города.

Он также добавил, что в этом году в городе пробурят дополнительные скважины, а на выделенные кабмином деньги организуют новые технологические изыскания под источники воды.

При этом 175 миллионов рублей начнут осваивать в ближайшее время. В следующем году, по словам губернатора, Крыму и Севастополю предстоит освоить 5 миллиардов рублей. На часть из этих средств будет вестись строительство водоводов из Кадыковского карьера и реки Бельбек.

Губернатор также напомнил об идее со строительством канализационных очистных сооружений «Южные». Они позволят использовать очищенные канализационные воды, их строительство планируется вести также в рамках выделенного правительством РФ бюджета.

В четверг на заседании Кабмина РФ под руководством премьера Михаила Мишустина было решено выделить более 5 млрд рублей Республике Крым и городу Севастополю на строительство новых объектов водоснабжения и еще свыше 870 млн рублей на капитальный ремонт сетей водоснабжения на полуострове.

Украина перекрыла водоснабжение Крыма после воссоединения полуострова с Россией. До этого идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал регион пресной водой почти на 85%. Многие эксперты отметили, что таким решением Киев навредил прежде всего самому себе.