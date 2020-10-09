Покровская родительская суббота в православной русской традиции считается одним из наиболее важных поминальных дней в году. Прощание с усопшими до будущей весны происходит в последнюю субботу перед праздником Покров Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 14 октября. В 2020 году Покров приходится на среду.

Таким образом, в 2020 году Покровская родительская суббота отмечается 10 октября.

История возникновения памятного дня перед Покровом

Покровская суббота в православии считается днем особого поминовения усопших. Изначально памятный день был установлен в честь воинов, павших при взятии Казани дружиной царя Ивана IV (Грозного) в 1552 году. Сражение произошло в канун Покрова, и поминальный день был закреплен в церковном календаре как суббота перед этим праздником.

«Запретные» народные традиции

В славянской традиции Покровская суббота считается родительской, когда поминают усопших родственников. Традиции поминовения на Руси имеют древние дохристианские корни. Поэтому, помимо заказа церковного поминовения в храмах, в России до сих пор принято совершать определенные обряды на кладбищах. Люди приводят в порядок могилы, готовят захоронения к зиме, закрывают памятники и так далее. Помимо этого, во многих местностях до сих пор в ходу «запретные» (не поощряемые церковью) обряды «кормления мертвых» или «кормления покойников».

До сих пор жива традиция устраивать поминальные трапезы прямо на кладбище, а потом продолжать поминать близких дома. На могилах и на погостах оставляют снедь (в основном сладости) и напитки в рюмках и стаканах, чтобы покойники могли напоследок «попировать» с живыми. После Покровской субботы на Руси кладбища обычно не посещали до весны.

Во многих местностях совместные поминальные трапезы на Покровскую субботу устраивали не только на кладбищах, но и прямо посреди деревни — на сколоченных импровизированных столах, накрытых скатертями. В теплых местностях трапезы устраивали на земле, чтобы «покормить» землю и самим напитаться от нее силой. Обязательным атрибутом поминальной трапезы был хлеб из муки от нового урожая. Считалось, что покойникам такое угощение особенно по душе. Кусочки свежего хлеба оставляли на могилах, а также зарывали в землю, чтобы «покормить» и ее.

Примета гласила: чем обильнее еда и возлияния в канун Покрова, тем «веселее» зимовать покойникам. Сейчас эти традиции уходят в прошлое, да и церковь не одобряет возлияния и трапезы на кладбищах. Поминальный обед рекомендуется провести дома, в семейном кругу. Это особенно актуально на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом.

Тем, кто не готов полностью расстаться с этой традицией, на кладбище стоит, помолившись, свести процесс еды и выпивки к минимуму, а на могиле оставить несколько конфет.

Приметы

На Руси считалось, что с Покровской субботы начинается зима, когда выпадает первый снег. По погоде судили о предстоящей зиме: какая погода перед Покровом, такой она будет и в зимний период. В это время скотину переводили в теплый хлев. Также перед Покровом начинался забой скота. Мясо заготавливали впрок и готовились к покровским свадебным пирам.

Запреты: что нельзя делать 10 октября

По народной традиции в этот день нельзя было работать, особенно строго запрещалось трогать землю металлическим инвентарем, иначе она могла обидеться и не дать на будущий год урожай.

Запрещалось бранить умерших, поминать их дурным словом или недоброй мыслью. Тех, кто нарушал запрет, согласно суеверию, ждали страшные опасности. Разозленные покойники не находили успокоения и могли не только являться в страшных снах, но и появиться воочию, чтобы заманить обидчика в зимний лес.

Чтобы избежать этой опасности, умерших нужно было обязательно похвалить, вспомнить все их добрые дела и вообще — говорить и думать о мертвых только хорошее.

Кроме того, согласно традиции, на Руси в этот день считалось неприличным громко плакать по покойникам, считалось, что этим выражалось неуважение к усопшим. Кроме того, согласно суеверию, покойники могли из жалости к плакальщику выйти из-под земли и явиться в дом.

Подробнее о празднике Покров Пресвятой Богородицы, который отмечается в среду, 14 октября, читайте в материалах Федерального агентства новостей. Еще один большой праздник, который отмечается осенью, — Воздвижение. Православные отметили его в конце сентября.