Киев, 8 октября. Военнослужащий Вооруженных сил Украины был госпитализирован после нападения кота в Луганской области, передает «Царьград».

Инцидент произошел на позициях ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Луганский кот атаковал из укрытия украинского военнослужащего, в результате чего боец получил глубокие порезы на руках и ноге.

«Один из солдат отправился на улицу по личной необходимости, когда прямо из засады на него выскочил кот. В результате короткой битвы с агрессивным животным у бойца остались многочисленные порезы на руке и ноге», — говорится в сообщении.

Пострадавший самостоятельно оказал себе медицинскую помощь, однако через несколько дней раны начали гноиться. После этого военнослужащий был госпитализирован в военно-медицинский госпиталь Северодонецка, где в настоящее время он проходит лечение.

Стоит отметить, что низкий уровень дисциплины в рядах ВСУ является причиной регулярных конфликтам между украинскими военнослужащими. 6 октября стало известно, что военнослужащий 54-ой отдельной механизированной бригады ВСУ был выброшен из поезда на полном ходу своими сослуживцами.

Причиной инцидента стали посягательства бойца на женщину-военнослужащую из другой воинской части. Выброшенный солдат погиб, а старший сержант Диденко, в отношении которой погибший пытался осуществить насильственные действия, получила травмы.

Напомним, в 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. Согласно данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли 14 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.