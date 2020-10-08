Конкин попросил главу СКР расследовать смерть дочери как убийство

Москва, 8 октября. Заслуженный артист России Владимир Конкин обратился к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой переквалифицировать дело о смерти дочери. Об этом сообщает «Пятый канал».

Владимир Конкин уверяет, что у него есть все основания полагать, что трагедия произошла в результате действия или бездействия ныне неустановленных лиц. Поэтому дело о смерти его дочери необходимо расследовать как убийство.

«У меня есть несколько версий случившегося, и я готов ими поделиться при допросе в качестве потерпевшей стороны, готов сотрудничать со следственными органами с полной отдачей и наисильнейшим желанием добиться истины произошедшего и справедливому вердикту к тому причастным», - пишет актер в письме главе следственного комитета.

Дочь знаменитого артиста утонула в бассейне фитнес-клуба 24 сентября. София Конкина пробыла на дне бассейна около минуты, что и стало причиной смерти.

В свою очередь родные девушки уверенны, что София не могла просто захлебнуться, так как занималась этим видом спорта с детства. Несмотря на это, в крови Конкиной был обнаружен алкоголь в количестве двух промилле. Это сравнимо с бутылкой крепкого спиртного напитка, кроме того, девушка принимала диазепам. Это сильнодействующие снотворное.

Позже ФАН писал, что Конкина попала на видео камер наблюдения в магазине недалеко от фитнес-центра в день гибели.