Первый запуск «Циркона» без лишнего шума передал Западу важный сигнал от РФ

Москва, 8 октября. Первый испытательный запуск нового гиперзвукового комплекса «Циркон» без лишнего шума передал Западу важный сигнал от России, заявил политолог, телеведущий Сергей Михеев в эфире радиостанции «Вести FM».

Запуск «Циркона» осуществили с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Баренцевом море. Снаряд преодолел расстояние в 450 километров на скорости свыше восьми чисел Маха (более 9,5 тысячи километров в час), после чего точно поразил учебную цель.

Михеев, комментируя успешные испытания нового грозного вооружения, обратил внимание, что Россия продемонстрировала всему миру свои боевые возможности. Зарубежным военным специалистам показали, что Вооруженные силы РФ обладают грозными высокотехнологичными системами обороны.

Политолог не исключил, что Пентагон следил за этими испытаниями. Американцы смогли убедиться в возможностях российских боевых комплексов, которые без труда способны уничтожить военные объекты противника, преодолев системы ПВО, отметил политолог.

«Думаю, американские и остальные спутники это зафиксировали. Это та самая гиперзвуковая ракета, которую сегодня не может остановить ни одна система обороны», — заметил Михеев.

Эксперт также заявил, что российский комплекс «Циркон» является уникальной отечественной разработкой, не имеющей аналогов в мире. Именно подобное вооружение демонстрирует Западу, что Россия способна дать быстрый и эффективный ответ на любую агрессию в свою сторону.

Ранее японские специалисты оценили технические характеристики и возможности российской крылатой ракеты «Циркон». Они пришли к выводу, что комплекс ПРО Aegis Ashore не способен перехватить новое российское вооружение.