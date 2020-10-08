Эксперт оценил последствия размещения базы НАТО на Украине

Москва, 8 октября. Герой России генерал-майор Сергей Липовой в комментарии МК оценил вероятные последствия создания базы НАТО на Украине.

Он отметил, что российские военные и руководство трезво оценивают угрозу усиления Североатлантического альянса у своих границ, поэтому РФ нечего бояться.

«Россию не испугать базами НАТО вблизи границ — мы всегда готовы к симметричному ответу», — подчеркнул Липовой.

Киев, по его мнению, своими действиями подставляет под удар страну.

«Украинские власти уже не знают, как бы им пониже прогнуться перед Западом и при этом зацепить Россию. Они не осознают, что, подпуская базы НАТО к российским границам, в первую очередь подставляют под удар свою страну. Создается впечатление, что власть имущим наплевать и на саму Украину, и на мирных жителей, далеких от политических игр», — продолжил генерал-майор.

По словам Липового, власти в Киеве искренне считают, что ловко обвели всех вокруг пальца, хотя на самом деле на их шеях затягивается удавка, которую они сами на себя надели.

Ранее военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин говорил о том, что США используют своих союзников по блоку как свиту и ставят свои интересы на первое место.

Несмотря на это, партнеры — особенно Польша и Украина — стремятся завоевать доверие Вашингтона и соглашаются на невыгодные и порой опасные для себя условия. Недавно Telegram-канал «Брюссельский стукач» рассказывал о том, как НАТО усиливает пропаганду на Украине.