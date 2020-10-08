Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 10 ноября

Хельсинки, 8 октября. Финляндия сохранит ограничения на пересечение границы с Россией до 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Финляндии, передает РИА Новости.

«С 12 октября вступают в силу ограничения на въезд. Они будут восстановлены для Кипра, Латвии и Лихтенштейна. Все существующие ограничения будут действовать до 10 ноября», — говорится в сообщении.

Данным решением Правительство Финляндии вернуло ограничения на пересечение границы для всех стран Шенгенской зоны.

5 октября Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнение регулярных полетов в 24 страны. В свою очередь Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса при Правительстве РФ сообщил, что в дальнейшем Москва не намерена закрывать границы или ограничивать авиасообщение.