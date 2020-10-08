Лидера «Трезвой России» удивила пропаганда наркотиков на Первом канале

Санкт-Петербург, 8 октября. Лидер федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев удивился тому, что в популярной передаче КВН на Первом канале идет откровенная пропаганда наркотиков, но ни руководство телеканала, ни правоохранительные органы не предпринимают никаких действий, чтобы ее остановить. Об этом он рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент ФАН.

«Есть такая группа КВН «Плюшки [имени] Ярослава Гашека». Все прекрасно знают, что на сленге «плюшка гашиша» именно так и называется. Мы обращались к директору [телеканала] и губернатору этого региона (Тверская область. — Прим. ФАН): «Что за позор? На федеральном телеканале выходит эта группа!» Это смех, с одной стороны, с другой — это плевок в сторону родителей, которые потеряли детей по вине наркотиков. А это десятки тысяч наших граждан каждый год. Здесь очень много от лукавого, и нам нужно менять ситуацию в этом вопросе», — заявил Хамзаев в ходе дискуссии на тему «Наркомания и алкоголизм в российском шоу-бизнесе».

По словам эксперта, в обществе сформировалось безответственное отношение к шуткам на тему наркотиков, и многие не понимают, что за этим стоит трагедия тысяч семей.

«Многие блогеры по-свински занимаются рекламой наркотиков в детской среде, субкультурой «легалайз» и другими действиями. В результате мы имеем высокий уровень потребления наркотиков среди детей», — обратил внимание член Общественной палаты РФ.

«Трезвой Россией», по его словам, подготовлен список самых отъявленных пропагандистов наркотиков среди шоуменов и популярных блогеров, который направлен в прокуратуру. Однако реакции от правоохранительных действий пока не последовало.

Хамзаев надеется, что ситуацию с пропагандой наркотиков изменит новый законопроект, который рассматривает Государственная дума. Согласно документу, за рекламу и призыв к потреблению наркотиков в Интернете будут предусмотрены реальные тюремные сроки.

Ранее член ОП РФ призвал привлечь к ответственности популярного видеоблогера Юрия Дудя. Хамзаев обратил внимание, что заставка к его видеосюжетам на сленге означает призыв к употреблению наркотиков.