Названы три недорогие альтернативы Chevrolet Niva

Москва, 8 октября. Автоэксперты составили топ-3 недорогих альтернатив для 20-летней Chevrolet Niva с теми же характеристиками, пишет издание «За рулем».

В первую очередь, по мнению специалистов, водителям можно присмотреться к обычной «Ниве».

Стоимость пятидверной Lada 4x4 в максимальной комплектации Lux с кондиционером составит 680 900 рублей (для сравнения цена на Chevrolet Niva колеблется в районе 664 000 — 738 000 рублей).

Второй вариант — УАЗ «Патриот». На вторичном рынке его можно купить за 720 000 — 750 000 рублей, причем в неплохом оснащении и с небольшим пробегом. На бездорожье эта модель ничем не уступит Chevrolet Niva, но помимо хорошей проходимости порадует владельца более практичным и удобным салоном.

И, наконец, замыкает топ-3 Renault Duster. По сравнению с Chevrolet Nivа Duster более просторный, выигрывает и по части оснащения. Однако есть минус — он не такой проходимый. Цена на вторичке может стартовать от 750 000 рублей.