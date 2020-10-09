В Минприроды призвали доработать нацпроект «Экология» из-за ЧП на Камчатке

Общественный совет при Минприроды России выступил с инициативой создания федерального проекта комплексного экологического мониторинга на базе Росгидромета. Нововведение должно стать частью нацпроректа «Экология», заявил ФАН и. о. председателя объединения Александр Закондырин.

«Принципиально важно, чтобы в России заработала комплексная система экологического мониторинга, благодаря которой любой житель России смог бы получить в режиме онлайн информацию о состоянии водных объектов, атмосферного воздуха, почвы. Чтобы мы узнавали о таких происшествиях не из социальных сетей, а обладали комплексной информацией, могли делать выводы, а не расследовать происшествие неделю, брать многочисленные пробы и так и не понимать, это техногенного или природного свойства. Это касается не только водных ресурсов, но и атмосферного воздуха, почвы, состояние которых нас беспокоят по Норильской аварии и ситуации на Камчатке», — считает общественник.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ранее пожаловался на отсутствие единой системы экологического мониторинга в стране, что, по его мнению, мешает оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

«Сегодня угрозы здоровью или жизни граждан в Камчатском крае нет. Мы не видим каких-либо проявлений, которые бы позволяли говорить об этом. В то же время случилось серьезное экологическое происшествие, и мы продолжаем докапываться до сути», — сказал он на встрече с журналистами, которая прошла накануне.

Наличие вредных веществ в воздухе и воде у побережья Камчатки, где недавно произошел массовый выброс на берег морских животных, мониторит Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако работы ведомства недостаточно, считает член Общественного совета при Росгидромете и экспертной группы общественного Совета при Минприроды Зоя Шарагатова.

«Наблюдение за качеством поверхностных вод проводилось конце июля, начале августа. Никакой оперативной информации система мониторинга не дает, и это большой вопрос!» — возмущается эколог.

Система не справляется с предупреждением последствий подобных аварийных ситуаций, заявила Зоя Шарагатова.

«Общественный совет Росгидромета в составе экспертной группы Минприроды предлагает скорректировать нацпроект «Экология». Должен быть отдельный проект, который бы касался мониторинга состояния окружающей среды, потому что недостаточно эффективно работает система мониторинга, недостаточно правильная система критериев и показателей. Нужны новые методики, которые правильно бы определяли совокупность загрязнений в городах, не по отдельным предприятиям, а в комплексе с транспортом, энергетикой, даже выбросами частных домохозяйств, которые в комплексе загрязняют атмосферу», — отметила эксперт Общественной палаты РФ в интервью ФАН.

Инициативу нужно было внедрить уже давно, считают в Общественном совете при Росприроднадзоре.

«В январе этого года президент об этом сказал: в ближайшие годы будет создана система мониторинга. Проблема на Камчатке и утечка в Красноярском крае подтверждает важность оперативного создания такого центра мониторинга. Потому что есть Росгидромет, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, другие профильные институты, но расхождения существуют даже когда мы мониторим воздух!» — говорит зампредседателя объединения Андрей Нагибин.

Длина пятна загрязнения у берегов Камчатки достигла 40 километров. Специалисты Росприроднадзора зафиксировали в образцах воды, взятых на Камчатке, превышение железа, фенола и фосфат-иона. Эксперты рассматривают несколько возможных факторов и причин загрязнения, один из них связан с выбросами в реку Налычева в районе вулкана Козельский. Между тем, у его подножия расположены законсервированные полигоны Козельский и Радыгинский, которые представляют угрозу для экологии всего края, беспокоятся общественники.

«Если рванет, то мало не покажется, — объясняет председатель правления общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». — Все это дело пойдет через грунтовые воды, в океан, безусловно. Поэтому эти полигоны необходимо вывозить с территории Камчатского края. Рекультивация не даст ничего. Может прорвать дно полигона, и все уйдет через грунтовые воды в океан. Поэтому наша инициатива — эту тему поднять и обсудить с правительством Камчатского края, выйти и на федеральный уровень».

Еще один проблемный объект — Авачинская бухта у юго-восточного побережья полуострова Камчатка, в которой, по информации эксперта, затоплено 126 рыболовных и военных судов.

«Была инициатива правительства Камчатского края об их выводе, но так ни к чему не пришли. Бизнес не в состоянии это сделать самостоятельно. Здесь необходимо государственно-частное партнерство, необходимо помочь», — заявил он.

Генпрокуратура России взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана на Камчатке. По словам губернатора региона, в воздухе и воде у побережья полуострова наличие токсинов не зафиксировано. Поскольку полной уверенности в этом нет, общественники призвали власти региона обезопасить население от возможного отравления.