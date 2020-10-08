Актриса Отинова рассказала об испытаниях на съемках сериала «Территория»

Москва, 8 октября. Актриса Ксения Отинова рассказала о мистическом сериале «Территория». Она сравнила новый проект ТНТ с культовыми «Твин Пиксом» и «Озарком», пишет «Телепрограмма». По словам Отиновой, съемочной группе пришлось пройти через серьезные испытания.

Действие роуд-муви разворачивается в Пермском краю. Съемки проводились в Чертовом городище, Кунгурской ледяной пещере, возле Усьвинских столбов.

Отинова рассказала, что это фильм о мифах и поверьях, у которых есть темное начало. В России много примечательных мест, где есть особая энергетика, добавила звезда.

Героиня Отиновой — студентка Таня, которая изучает филологию в Пермском институте. Вместе с подругой Надей она поехала в деревню собирать фольклор.

Актриса призналась, что съемки были сложными. Проект стартовал летом, некоторые эпизоды пришлось снимать зимой.

«Край суровый, неприветливый, так что вся съемочная группа прошла курсы уральской закалки», — пояснила Отинова.

Лента полна контрастов, актерам пришлось очень многое пережить. В отдельные дни снимали по 12 часов, иногда работа затягивалась, приходилось не спать.

В перерывах на съемочной площадке был слышен смех, потому что это такая «защитная реакция» на переработку, пояснила актриса. Она надеется, что российским зрителям понравится новый сериал. Первая серия выйдет 12 октября на телеканале ТНТ.