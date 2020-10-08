Антипов оценил и раскрыл очередную ложь Украины о крушении МН17

Москва, 8 октября. Технический эксперт Юрий Антипов в интервью «НьюИнформ» раскрыл новый украинский обман о крушении МН17. Он оценил его подачу и объяснил механизм создания.

Очередная попытка украинской стороны продемонстрировать свою непричастность к трагедии и якобы вину в ней России была построена вокруг версии с зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Бук».

Антипов рассказал, что одно из украинских СМИ сообщило: РФ опубликовала опубликовала полный маршрут «Бука» из Курской области на Украину. При этом авторы материала сослались на некого специалиста Вадима Лукашевича, работающего с небезызвестной Международной следственной группой (JIT), которая отказалась допускать Москву к расследованию.

«Подача-то сама какая! Мол, Россия, вроде как, согласилась с версией с «Буком» и даже сама публикует материалы. А на самом деле — ничего подобного. Просто частное лицо в виде этого Лукашевича пишет всякую чушь», — заявил Антипов.

Эксперт уверен, что маршрут «Бука», который выехал из-под Курска в составе колонны, а затем по каким-то причинам в одиночестве пересек границу с Украиной (и все это под прицелом фото- и видеокамер) — это не более чем компиляция.

«Были просто взяты передвижения наших частей (видимо, из Курска) по территории России: передислокация, учения, какие-то сборы и так далее. Это все сфотографировали, сняли. Это первый кусок. Второй кусок — это уже в одиночестве «Бук» циркулирует по территории Украины. И, ничтоже сумняшеся, они соединили эти части и сказали: «Ну вот видите? «Бук» ехал по России, потом пересек границу и стал ехать по Украине». Якобы такой маршрут», — объяснил он.

Антипов также отметил, что все визуальные материалы, которые использовались в склейке с маршрутом ЗРК, были сняли в абсолютно разные периоды времени и взяты из нескольких источников.

«Записи были взяты из разных источников. То есть в разное время перемещались колонны по России, а они взяли и просто скомпоновали. Есть много фактов, указывающих на то, что это не одна колонна ехала», — подытожил спикер.

Эксперт неоднократно заявлял о том, что «Бук» не имеет отношения к трагедии над Донбассом и приводил в пользу этого весомые аргументы. Одним из них стала уцелевшая кабина пилотов, которую, как выразился Антипов, «вежливый» ЗРК почему-то пощадил, напоминает «Царьград».

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе летом 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Расследованием катастрофы занялась Международная следственная группа (JIT), которая быстро заявила, что борт якобы был сбит ракетой российского ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Но позднее в документе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов появилась информация, что в районе падения не нашли ни одного такого комплекса.